Sinisa Mihajlovic, papà di Virginia: che malattia aveva, cos’è la leucemia mieloide acuta? Calvario durato molti anni

Virginia Mihajlovic sarà ospite nella puntata di oggi di Verissimo e concederà una lunga e toccante intervista a Silvia Toffanin in cui parlerà anche del padre Sinisa. Il papà di Virginia è morto 16 dicembre 2022 dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male, la malattia di Sinisa era la leucemia mieloide acuta: una forma di tumore molto aggressiva e difficile da debellare. Si tratta di un particolare sottogruppo di leucemia che ha un prognosi infausta.

La leucemia mieloide acuta, la malattia che ha colpito Sinisa Mihajlovic ha un’incidenza maggiore negli uomini over 60. E Al momento le uniche terapie disponibili sono i cicli di chemioterapia e di immunoterapia mentre buone chance di salvezza viene dal trapianto di midollo da donatore compatibile. Tuttavia, anche in seguito ad un trapianto, è possibile che la malattia ricompaia ed in quel caso è più difficile debellarla con un nuovo trapianto. La scienza ha fatto passi da gigante in molte forme di leucemia, soprattutto in quelle pediatriche mentre per altre per giungere ad una terapia efficace che conduca alla guarigione completa la strada è ancora lunga.

Sinisa Mihajlovic, papà di Virginia che malattia aveva? Sintomi e prevenzione della leucemia mieloide acuta

Sinisa Mihajlovic, papà di Virginia, si è ammalato nel 2019 e dopo aver ricevuto la triste diagnosi si è sottoposto a diversi cicli di chemioterapia, in seguito si è sottoposto ad un trapianto di midollo che inizialmente sembrava essere andato a buon fine ma a marzo purtroppo la malattia è ricomparsa. Al momento l’unica arma contro questo tipo di tumore, la leucemia mieloide acuta e la prevenzione e non sottovalutare mai i primi sintomi. si manifesta sotto forma di stanchezza e facile affaticamento, malessere generale, dolori osteoarticolari, perdita di peso, sudorazione eccessiva, colorito pallido della pelle, dispnea, febbre e frequente rischio di infezioni. È importante anche lo stile di vita, occorre evitare i fattori di rischio noti è l’unica possibile prevenzione della LMA: non cominciare a fumare o smettere appena possibile ed evitare di esporsi alle sostanze chimiche