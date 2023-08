Sir James Murray, chi è? Storia vera film “Il professore e il pazzo”/ Oxford English Dictionary la sua opera

Chi è Sir James Murray del film “Il professore e il pazzo”

Sir James Murray è tra i protagonisti dei film “Il professore e il pazzo”, la pellicola con Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer. Il film del 2019 diretto da P. B. Shemram è ispirato al libro del libro del 1998 L’assassino più colto del mondo (The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words) scritto da Simon Winchester e racconta le vicende di di Sir James Murray che nel 1879 inizia a lavorare alla prima edizione dell’Oxford English Dictionary. Nato il 7 febbraio del 1837 a Denholm, Sir James Augustus Henry Murray è stato un lessicografo e filologo britannico, conosciuto per essere stato il primo curatore dell’Oxford English Dictionary.

A Murray viene affidato il compito di redigere un nuovo dizionario della lingua inglese al posto del Johnson’s Dictionary. L’incarico gli viene assegnato il 1 marzo del 1879 dalla Oxford University Press. In partenza l’università prevedeva almeno 10 anni di lavoro per un’opera composta da 7.000 pagine in quattro volumi. Nel 1928 Murray pubblica il dizionario composto da 12 volumi, con 414.825 definizioni e 1.827.306 citazioni. Un risultato eccellente che fu premiato anche con una serie di lauree ad honorem.

Storia vera “Il professore e il pazzo”: Sir James Murray e la fama mondiale grazie all’Oxford English Dictionary

La realizzazione della prime edizione dell’Oxford English Dictionary ad opera Sir James Murray è valso al lessicografo e filologo britannico una serie di premi e riconoscimenti di prestigio. A cominciare da una serie di lauree ad honorem tra cui una Laurea in Legge presso l’Università di Glasgow e una in Lettera presso l’Università di Oxford. La compilazione dell’Oxford English Dictionary ha permesso a Murray di diventare uno dei lessicografi di maggior prestigio della storia. La sua opera è un vero e proprio patrimonio della lingua inglese composto da dodici ponderosi volumi; 414.825 parole definite; 1.827.306 citazioni esemplificative utilizzate, decine di migliaia delle quali offerte dal solo William Minor.

Per quanto concerne la vita privata, Murray è stato sposato due volte. Dalla seconda moglie Ada Agnes Ruthven ha avuto undici figli tra cui il primogenito Harold James Ruthven Murray si è fatto conoscere ed apprezzare come uno dei maggiori storici degli scacchi.











