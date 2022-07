Sir Mo Farah: “Io portato illegalmente in UK a 9 anni”/ L’atleta: “Mi sfruttavano”

Sir Mo Farah, mezzofondista e maratoneta britannico e tre volte campione olimpico dei 5000 metri piani e dei 10000 metri piani a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, ha rivelato in un’intervista di essere stato portato illegalmente in UK all’età di nove anni. L’atleta è stato strappato alla famiglia e costretto a lavorare come domestico, come ha rivelato in un’intervista alla BBC. Alla star olimpica è stato dato il nome di Mohamed Farah da coloro che lo hanno portato nel Regno Unito da Gibuti. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin.

L’atleta ha rivelato di essere stato portato in aereo dal Paese africano all’età di nove anni da una donna che non aveva mai incontrato e che poi lo ha costretto a prendersi cura dei figli di un’altra famiglia. In passato, il corridore aveva raccontato di essere arrivato in Europa dalla Somalia con i suoi genitori come rifugiato. Nel documentario della BBC e dei Red Bull Studios racconta però una realtà diversa. Nel filmato, Sir Mo Farah rivela che i suoi genitori non sono mai stati nel Regno Unito: sua madre e due fratelli vivono nella loro fattoria di famiglia in Somalia e suo padre, Abdi, è morto quando lui aveva quattro anni.

Il viaggio in UK e i documenti falsi

Sir Mo Farah, nel documentario, ha raccontato che aveva circa otto o nove anni quando è stato portato via da casa per stare con la famiglia a Gibuti. L’atleta è stato poi trasportato in aereo nel Regno Unito da una donna che non aveva mai incontrato e che non aveva con lui alcun legame. La donna, ha raccontato il corridore, gli aveva rivelato che lo avrebbe portato in Europa per vivere lì con i parenti. Prima di salire sull’aereo, lo aveva munito di documenti di viaggio falsi che mostravano la sua foto accanto al nome “Mohamed Farah”. Nel Regno Unito, la donna lo ha portato nel suo appartamento a Hounslow, a ovest di Londra. Come raccontato da Sir Mo, la donna ha preso un foglio con i dettagli di contatto dei suoi parenti e “Proprio davanti a me, l’ha strappato e messo nel cestino. In quel momento ho capito di essere nei guai”.

Da quel momento, l’atleta è stato costretto ad occuparsi dei figli di un’altra famiglia, sotto minaccia. “Se mai vuoi rivedere la tua famiglia, non dire niente” è stato detto al bambino. Nei primi anni, Sir Mo non è andato neppure a scuola, ma a 12 anni è stato iscritto al Feltham Community College, fingendo che fosse un rifugiato somalo. All’epoca il bambino parlava pochissimo inglese ed era “emotivamente e culturalmente alienato”. “L’unica lingua che sembrava capire era la lingua dell’educazione fisica e dello sport”, ha spiegato la sua ex tutor. Lo sport è stata la sua ancora di salvataggio: “L’unica cosa che potevo fare per allontanarmi da questa situazione era uscire e correre”.

Proprio al suo insegnante di educazione fisica Alan Watkinson, Sir Mo ha spiegato la verità: dopo aver confessato tutto, ha cominciato a vivere dalla madre di un suo amico, dove è rimasto per sette anni. È stato il signor Watkinson a richiedere la cittadinanza britannica di Sir Mo, arrivata solo nel 2000. Alla BBC, Sir Mo Farah ha spiegato: “Penso spesso all’altro Mohamed Farah, il ragazzo il cui posto ho preso su quell’aereo, e spero davvero che stia bene. Ovunque sia, porto il suo nome e questo potrebbe causare problemi ora a me e alla mia famiglia”.











