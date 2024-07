Siria e Matteo, Temptation Island 2024/ Amara sorpresa in arrivo per il fidanzato?

Matteo e Siria hanno approcciato a Temptation Island 2024 con un approccio completamente diverso. Mentre lei si sente rinata dopo uno straordinario cambiamento fisico personale e forse pronta a vivere la vita con più spregiudicatezza, lui è convinto che nella relazione vada tutto bene e che non ci sia bisogno di chissà quale evoluzione. Insomma, sembra ci siano gli ingredienti perfetti per portare al fidanzato una sorpresa amara e dolorosa.

Dalle anticipazioni di questa sera, tuttavia, non si evince nulla di specifico sulla coppia, ma la sensazione che anche per i due fidanzati Temptation Island non sarà una passeggiata nel bosco. Dopo le presentazioni di rito, infatti, è emerso qualche problema di comunicazione tra Matteo e Siria. Vedremo quindi se tra tentatrici e tentatori, la coppia dovrà fare i conti con nuove insidie. Nel dubbio un suggerimento a Matteo: essere troppo sicuri di sé non sempre è cosa saggia.

Matteo geloso di Siria a Temptation Island 2024: “Ma tra noi va tutto bene”, sarà davvero così?

La coppia composta da Matteo e Siria ha alle spalle ben sette anni di amore. E’ lei ad aver spinto per la partecipazione a Temptation Island, un’esperienza che lui si sarebbe evitato volentieri in questo 2024. Adesso per entrambi è arrivato il momento di mettersi alla prova e nella seconda puntata ne vedremo delle belle. “Voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”, ha detto la ragazza prima di raccontare la sua storia e la sua sfida personale.

“Pesavo centotrenta chili e ho perso ottantacinque chili. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi” ha spiegato. “Tutti gli ronzano intorno e mi dà molto fastidio”, ha detto lui. “Nel nostro rapporto va tutto bene”, ha continuato Matteo. Sarà davvero così?

