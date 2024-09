Temptation Island 2024, Siria Pingo nel mirino di Alessia Pascarella e Jenny Guardiano: cos’è successo

Sta per iniziare la versione invernale di Temptation Island 2024 ma i protagonisti di quella estiva continuano ancora ad essere al centro dell’attenzione e sono pronti a cimentarsi in altre esperienze. Martina De Ioannon è una tronista della nuova edizione di Uomini e Donne pronta a partire mentre Lino Giuliano è tra i concorrenti del Grande Fratello, è stato annunciato di recente a Verissimo. E proprio nel talk di Silvia Toffanin nella puntata di oggi saranno ospiti Siria Pingo e Matteo Vitali. La coppia si racconterà a 360° e parlerà di come procede il loro amore dopo il reality.

Tuttavia, in questi giorni Siria Pingo di Temptation Island è ritornata al centro dell’attenzione per una lite con due delle sue compagne di avventura: Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. Nel dettaglio durante una diretta su Instagram le due ragazze hanno risposto alle domande della loro fan anche su Siria. Inizialmente è stato chiesto loro se si sentissero ancora ed Alessia ha risposto con una smorfia mentre Jenny successivamente ha sentenziato: “Le persone si rivelano nel tempo” lasciando intendere che nel gruppo ci sono stati dei litigi e dei malumori e lanciando dei velati riferimenti proprio a Siria.

Siria Pingo nel mirino di Martina De Ioannon e Alessia Pascarella: costretta a scusarsi

E non è tutto perché di recente Siria di Temptation Island 2024 è finita pubblicamente sotto accusa da parte di Martina De Ioannon e Alessia Pascarella. Siria è stata accusata di aver raccontato qualcosa di imbarazzante riguardo ad Alessia e Lino. È poi venuto fuori che non era stata lei ne tantomeno il suo fidanzato Matteo a raccontarla ma nel frattempo è stata sommersa da una vera e propria shitstorm da parte dei fandom delle due. Ed è arrivata persino al punto di doversi scusare pubblicamente. Al di là di tutto, in realtà, è negabile che Siria e Matteo a Temptation Island sono stati la coppia più genuina e sincera dell’edizione e non è un caso se Silvia Toffanin ha deciso di ospitare proprio loro nel suo salotto a Verissimo nella puntata di oggi.