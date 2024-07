Siria spiazza Matteo a Temptation Island 2024: “Non so più se lo amo e lui non lo sa”/ Lui furioso: “Deluso”

Siria vicina a Simone a Temptation Island 2024: “Non so se amo ancora Matteo”

Temptation Island 2024 allontana sempre più Siria dal fidanzato Matteo. Mentre lui si dice pronto a cambiare per lei, Siria dichiara di non sapere più se è innamorata del fidanzato e che è questa la vera motivazione della sua partecipazione al programma. “Io avevo paura del suo giudizio, di essere sbagliato, secondo me non ero alla sua altezza. Spero che quando esco di qua, se sto insieme a lei, le farò vedere chi sono.” esordisce lui, pronto a migliorare per la donna che ha al suo fianco da sette anni.

Le cose però cambiano quando Matteo vede l’avvicinamento di Siria al tentatore Simone in una serie di video mostratigli da Filippo Bisciglia al falò dei fidanzati. “Sono un po’ frenata con lui perché potrebbe piacermi. – ammette lei – Non so se sono ancora innamorata di Matteo come prima.”

Matteo ferito dalla fidanzata Siria a Temptation Island: “Ha detto cose che fanno male”

Le rivelazioni di Silvia e la confessione sulla vera motivazione della sua scelta di partecipare a Temptation Island 2024 feriscono Matteo, che si sfoga proprio con Filippo: “Sono deluso, tantissimo. – tuona – Non me l’aspettavo da lei, non mi aspettavo questo modo e la motivazione che mi ha tenuto nascosto: ovvero se mi ama ancora o no.” E continua: “La vedo anche frenata… Io ora non mi voglio chiudere, voglio vivere la mia vita, essere me stesso… Lei mi ha detto cose che mi hanno fatto male e mi hanno fatto arrabbiare, soprattutto la motivazione che è cambiata… Lei aveva detto di voler venire a Temptation per capire se la Silvia che è oggi andava bene anche a me, invece non è così!” Che Matteo abbia deciso di mettersi finalmente in gioco?











