Chi è Simone Dell’Agnello, tentatore di Temptation Island 2024/ Vicinanza ‘pericolosa’ a Siria Pingo…

Simone Dell’Agnello è uno dei protagonisti della terza puntata di Temptation Island 2024: sempre più vicino a Siria Pingo

Dopo due puntate sullo sfondo, nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024 conosceremo meglio Simone Dell’Agnello, uno dei tentatori di questa edizione. Capelli platino, occhi scuri e un fascino da calciatore, Simone si avvicinerà a Siria Pingo, fidanzata di Matteo Vitali, e tra i due inizierà a nascere una simpatia. Un avvicinamento che scatenerà l’ira di Matteo, dall’altra parte del villaggio, e la sua preoccupazione che tra loro possa nascere qualcosa di importante.

Silvia, d’altronde, ha ammesso senza peli sulla lingua di desiderare attenzioni, soprattutto quelle che da anni il suo fidanzato le fa mancare. Attenzioni che potrebbe ritrovare proprio in Simone, che sembra piacere però a Siria anche per il suo aspetto fisico. Ma chi è questo affascinante tentatore che farà breccia, stando alle indiscrezioni trapelate, nel suo cuore?

Chi è Simone Dell’Agnello, tentatore di Temptation Island 2024

Simone Dell’Agnello si è così presentato alle telecamere di Temptation Island 2024: “Ho 32 anni, vengo da Livorno e sono un ex calciatore: ho giocato in serie B, serie C, ho fatto una giovanile importante nell’Inter. Ho una passione per gli animali, per il mare.” E ha aggiunto: “Sono molto passionale, molto altruista, una persona sensibile, riesco a farmi voler bene anche perché riesco a comprendere le persone che possono essere in un modo magari rispetto a un altro.” Tra dieci anni di vede: “Credo che farò una grande carriera a livello sportivo ma sotto altri versi: magari allenatore piuttosto che direttore.” Così ha concluso: “Se ho un motto nella mia vita? Anche per quello che ho vissuto nelle mie relazioni direi: ‘Vivi e lascia vivere’. L’importante è star bene con se stessi, nei limiti del possibile comunque, e cercare di comportarsi sempre al meglio”.











