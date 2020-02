Sirio Filippo Campedelli, fidanzato Marco Carta/ “Sempre a fianco di un amore unico”

Da quando ha fatto coming out, Marco Carta si mostra felicemente innamorato al fianco del fidanzato Sirio Filippo Campedelli anche sui social. L’ultima foto in cui sono ritratti insieme è quella di un abbraccio, tenero e al tempo stesso caloroso. «Kiss me eternally», ha scritto il cantante sardo nella didascalia al post con cui ha voluto salutare il 2019 per accogliere il nuovo anno. “Baciamo per sempre”, il significato in italiano. Tra i tanti like e commenti c’è stato quello di Filippo Nardi, che ha scritto: «Auguroni Marchino». I due si mostrano sorridenti e innamorati per la gioia dei fan del cantante sardo. Ormai fanno coppia da diversi anni, ma sono usciti allo scoperto solo da pochi mesi, in seguito al coming out a Domenica Live del vincitore di Amici e del Festival di Sanremo. Molto riservato riguardo la sua vita privata, Marco Carta sul fidanzato Sirio ha però scritto sui social: «Ho vissuto ogni giorno con il peso di 48h (non so se sia un bene o no), consapevole di averlo vissuto fino in fondo. Sempre a fianco ad un amore unico».

SIRIO, FIDANZATO MARCO CARTA: “PRESENTAZIONE” SOCIAL

Sirio Filippo Campedelli aveva sempre preferito non mostrarsi in pubblico, ma qualcosa è cambiato da quando il fidanzato Marco Carta è uscito allo scoperto. E quindi ora si mostrano senza problemi anche sui social. Il primo post in cui il cantante si è mostrato insieme al fidanzato risale però a dicembre: «In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte». Questa la dedica scelta per la “presentazione” sui social. Una scelta che ha fatto discutere perché è arrivata appunto via social, non in tv. In molti si aspettavano infatti che Marco Carta parlasse di lui in tv o addirittura si presentasse con lui in qualche trasmissione televisiva, a partire da quelle di Barbara D’Urso, visto che da lei aveva fatto coming out. Ma evidentemente la coppia non si sente ancora pronta per fare questo passo, essendo entrambi molto riservati da questo punto di vista. Per i fan quel che conta è che i due stiano bene insieme, infatti sono già “affezionati” all’uomo che ha reso felice il loro beniamino.

Visualizza questo post su Instagram Kiss me eternally 👽 💭 Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff) in data: 6 Gen 2020 alle ore 5:24 PST





