Gemma Galgani tra Antonio e Renato a Uomini e donne

Gemma Galgani dimentica definitivamente Fabio Cannone con la presenza di nuovi cavalieri che sembrano molto interessati a conoscerla. Chiuso il capitolo con Fabio con cui sperava di poter avere una storia d’amore importante, Gemma ha deciso di rimettersi subito in gioco conoscendo altre persone del parterre. La dama di Torino sta così conoscendo Antonio che, durante il confronto al centro dello studio, ha avuto da ridire sull’atteggiamento di Tina Cipollari nei confronti di Gemma. La Galgani, con il 71enne vedovo che ha due figli e cinque nipoti, si è trovata molto bene come ha spiegato la stessa dama in studio. “Mi sono trovata molto bene, è stato coraggioso a lasciarmi il numero. Mi sono trovata particolarmente a mio agio”, ha detto la dama che è stata anche spiazzata da un invito inatteso che, però, le ha lasciato una piacevole sensazione.

Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio 2025/ Segnalazione choc su Michele Longobardi

Gemma Galgani e l’invito di Renato: ecco come ha reagito la dama

Gemma Galgani, infatti, ha ricevuto l’invito di Renato con cui ha deciso di uscire trovandosi particolarmente bene come ha raccontato lei stessa nello studio di Uomini e Donne. “Sono stato benissimo. Gemma è intelligente, simpatica, molto umana” dichiara il cavaliere che mostra molto entusiasmo nella conoscenza del cavaliere.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 gennaio 2025/ Nuovo cavaliere per Gemma, scontro Diego-Claudia

Gemma, dunque, continua a cercare l’amore con tanta fiducia nonostante le varie delusioni ricevute. Per il momento, la dama di Torino non ha ancora deciso se continuare solo con uno dei cavalieri e intende conoscere bene entrambi prima di dare l’esclusiva a qualcuno. Da parte sua, Tina Cipollari non sembra credere realmente all’interesse di Gemma nei confronti dei cavalieri e viceversa. La Galgani, tuttavia, resta ferma sulla propria posizione decisa a conoscere bene entrambi i cavalieri.