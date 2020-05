Sirius Nicola Vivarelli ha un profilo Tinder?/ Uomini e Donne: Tina Cipollari…

Pubblicità

Sirius Nicola Vivarelli, il 26enne corteggiatore di Gemma Galgani, continua a far discutere. Pur non avendo ancora concesso l’esclusiva alla dama di Torino che, nonostante i numerosi anni di differenza, continua a volerlo conoscere al punto che, secondo Tina Cipollari e Gianni Sperti sarebbe già innamorata, Nicola continua a ribadire di essere molto interessato a Gemma che, in poche settimane, gli starebbe facendo vivere delle emozioni che non aveva mai provato con le sue ex fidanzate. Gli opinionisti di Uomini e Donne, ma anche parte del pubblico del dating show di canale 5, continuano a non credere all’interesse di Sirius. Tina, in particolare, è convinta che il 26enne stia prendendo in giro Gemma e che sia semplicemente in cerca di popolarità. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, dunque, alcune foto di Sirius che potrebbe avere un profilo su Tinder, potrebbero essere al centro della discussione e causa di un acceso confronto con Gemma.

SIRIUS NICOLA VIVARELLI SU TINDER? TINA CIPOLLARI PRONTA AD INDAGARE A UOMINI E DONNE

Una lettrice del noto portale Isa e Chia, avrebbe scovato il presunto profilo Tinder di Sirius. Sulla nota app di incontri, ci sarebbero alcune foto di Nicola Vivarelli di cui, sicuramente, si parlerà all’interno della trasmissione. Tina Cipollari, infatti, potrebbe essere la prima a voler scoprire la verità sulle intenzioni del 26enne, non credendo affatto al suo interesse per Gemma. Nicola, nel frattempo, in trasmissione, continua a dichiarare di voler continuare a conoscere Gemma, ma di non essere assolutamente innamorato di lei. “In tre settimane non ci si può innamorare. Non credo che lei sia innamorata. Io non lo sono. Non è che io sono tuo e tu sei mio. Stiamo calmi, non siamo una coppia”, ha spiegato.



