Sissi 2/ Anticipazioni ultima puntata 4 gennaio: l’addio di Sissi e Franz, guerra e..

Sissi 2 si conclude il 4 gennaio con la terza e ultima puntata. In questa seconda stagione, l’amore tra Sissi e Franz è stato messo a dura prova non solo da tensioni interne (la vita di corte soffocante, il conte Andrassy innamorato dell’Imperatrice) ma anche da crisi esterne con Bismarck che minaccia una nuova guerra in Europa. Nell’ultima puntata, secondo le anticipazioni, vedremo Franz determinato a partire con l’esercito per la guerra contro la Prussia. Sissi resterà da sola a governare, accanto alla suocera, e vive dei momenti molto duri. Al suo fianco c’è il conte Andrassy che riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck, ma sarà dura quando l’esercito prussiano scavalcherà con forza i confini austriaci. A peggiorare le cose interviene una epidemia di colera.

Nel dettaglio, le anticipazioni sull’episodio 2×05 svelano che mosso da un impeto di gelosia, Franz caccia il conte Andrássy e muove guerra contro Bismarck. Sissi, rimasta sola a governare, confessa la verità su sua madre a Marie, che ne rimane turbata. Inorridita, la ragazza lascia l’Hofburg e fugge da Franz al fronte. Sissi deve però pensare al destino del suo popolo e alla guerra che infuria, quindi convince Andrássy a cercare di parlare con Körtek e i suoi ribelli. Nel frattempo, il colera minaccia di diffondersi a Vienna, mentre l’esercito austriaco riceve un appoggio inaspettato dai ribelli ungheresi nella lotta nei pressi di Königgrätz…

Anticipazioni Sissi 2 ultima puntata: Sissi incontra Bismarck!

Nell’ultimo episodio di Sissi 2, l’Austria esce pesantemente sconfitta dal conflitto. Di conseguenza, il paese viene espulso dalla Confederazione tedesca. Franz torna a Vienna ferito e mentalmente distrutto. Sissi si reca a Buda di sua iniziativa per parlare con Bismarck e insieme cercare una soluzione pacifica. Per garantire l’unificazione dei due paesi, deve affrontare il leader dei ribelli Körtek, ora imprigionato, suo vecchio avversario, durante il suo soggiorno. Per salvare la corona ungherese, lui chiede a Sissi di fare l’impossibile. Come si risolverà il conflitto? L’amore tra Sissi e Franz riuscirà a sopravvivere a tutto questo?

