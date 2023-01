Sissi 3 ci sarà?/ Ascolti record per la storia di Sissi e Franz, ma…

Sissi 3 ci sarà? Gli ascolti record in Germania e in Italia

Sissi 3 ci sarà? Non ci è ancora dato sapere, ma i numeri parlano chiaro: in Germania e in Italia, la seconda stagione ha registrato ascolti record, superando anche quelli della prima stagione. Lo riporta la stessa rete tedesca, RTL +, che trasmette la serie tv in contemporanea assoluta con Canale 5: la prima puntata in Italia ha totalizzato 2.279.000 spettatori e uno share del 13,90%; la seconda puntata, invece, 2.129.000 telespettatori e uno share del 12,80%. Numeri molto buoni per la prima serata della rete Mediaset.

Sissi 3 non è ancora stata ufficializzata (anche se il rinnovo della seconda stagione è avvenuto prima del debutto della serie tv), ma la storia dell’Imperatrice d’Austria è ancora molto lunga e può fornire del materiale per una potenziale terza stagione. Inoltre abbiamo visto come gli ascolti sono molto buoni sia in Italia che nel paese d’origine. In caso di rinnovo, rivedremo il cast principale, a partire da Dominique Devenport nei panni di Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria e Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz Joseph I d’Austria. Al loro fianco ritroveremo David Korbmann (Conte Karl Ludwig von Grünne), Désirée Nosbusch (Arciduchessa Sophie Friederike von Bayern), Tanja Schleiff (Contessa Sophie Esterházy-Liechtenstein), Pauline Rénevier (Duchessa Helene “Néné” in Baviera) e Romy Schroeder (Marie).

Anticipazioni Sissi 3: l’incoronazione e la nascita dell’ultima figlia

Sissi 3 potrebbe continuare ad esplorare la vita di corte dell’Imperatrice, soffermandosi sulle sue condizioni di salute, riportate nei suoi diari. Si ritiene infatti che la sovrana austriaca soffrisse di una forma di anoressia nervosa che le portava episodi di irrequietezza, rifiuto del cibo e del sesso (motivo per cui recuperava la sua forma fisica solo lontana da Vienna). In quegli anni, Sissi strinse anche una forte amicizia col cugino Ludwig II di Baviera, che non è ancora apparso nella serie tv. Una terza stagione, inoltre, dovrebbe raccontare un episodio chiave della vita di Sissi, ossia la sua incoronazione, avvenuta l’8 giugno 1867 a Buda, al tempo capitale dell’Ungheria.

Infine manca il giorno più importante nella vita dell’imperatrice: la nascita dell’ultima figlia, Maria Valeria, la sua prediletta. Sissi è morta a Ginevra il 10 settembre 1898, uccisa dall’anarchico italiano Luigi Lucheni, quindi restano quasi 30 anni di storia della sua vita ancora da raccontare per stagioni future, a meno che non si decida per un salto temporale.











