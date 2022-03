Sissi Cesana, chi è il concorrente di Amici 21/ Già concorrente a X Factor ci riprova

Chi è Sissi Cesana, la concorrente del serale Amici 21

Tra i protagonisti del serale Amici 21, troviamo anche Silvia Cesana detta Sissi. La cantante nasce a Merone, piccola località in provincia di Como, ed ha 22 anni. Sul suo conto mantiene il massimo riserbo, soprattutto per ciò che concerne il privato, anche se è risaputo che la giovane sia da sempre un’appassionata della musica, a cui cui dedica anima e corpo sin da piccola. Pare inoltre che sia ancora alle prese con gli studi. Muove i primi passi nel mondo dell’industria musicala facendosi arruolare dalla casa discografica Sugar. Nel 2020 prende parte alla competizione AmaSanremo, dove presenta Per farti paura, il brano con cui tenta di partecipare al Festival di Sanremo. Nel periodo del lockdown disposto ai tempi della pandemia da Coronavirus, Sissi pubblica i singoli Versus e Sento. Prende poi parte in qualità di concorrente a X-factor 13, condotto da Alessandro Cattelan, dove ottiene una standing ovation convincendo pubblico e i giudici. Il che diventa però, oggetto di contestazioni a suo carico, mosse da chi – tra i telespettatori- ritiene che lei sia favorita ad Amici 2022 per le esperienze tv maturate in passato. Attualmente è al centro della cronaca rosa per la lovestory avviata tra i banchi di scuola ad Amici 21, con il ballerino Dario Schirone.

Il percorso di Sissi ad Amici 21: tutte le curiosità

Il percorso di Sissi Cesana ad Amici 21 inizia con l’assegnazione di un banco che lei consegue grazie alla stima dell’insegnante di canto, Lorella Cuccarini. Sotto l’ala protettrice della “più amata dagli italiani”, Sissi riesce molto presto a farsi strada nella scuola, imponendosi come una dei cantanti allievi che registrano il maggior numero di ascolti in streaming su Spotify Italia (oltre LDA, record imbattuto di streaming nella scuola, ndr). Ad Amici 21, complice la stima generale che si nutre nei suoi riguardi sul piano artistico, Sissi pubblica altri 4 inediti: Come Come, Stupidi Lovers e Danshari, Si ricorda inoltre il 10 che la cantante ha ricevuto come voto da Arisa, alla consuetudinaria gara delle cover della domenica, del talent show.

Al serale Amici 2022, prende parte come componente della squadra capeggiata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Su Spotify Italia registra una media di ascoltatori mensili di oltre 600mila unità e su Instagram si attiva come sissi.music, con un seguito social stimato oltre 115mila followers.











