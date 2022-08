Sissi destino di un’imperatrice/ Su Rai 1 il film con Romy Schneider

Sissi: Destino di un’imperatrice, film di Rai 1 diretto da Ernst Marischka

Sissi destino di un’imperatrice sarà trasmesso da Rai 1 oggi, domenica 7 agosto, dalle 14.00. Si tratta di un film biografico del 1957 distribuito da De Laurentis, VHS Medusa Video (2003) e prodotto da Erma Ufa. Questa pellicola è il terzo sequel che racconta le vicende dell’Imperatrice Sissi. La regia è di Ernst Marischka.

Speed Racer/ Su Italia 1 il film delle sorelle Wachowsky

Nel cast troviamo Romy Schneider che nel 1979 ha vinto un David di Donatello per Una donna semplice. Durante la sua carriera si è aggiudicata 3 Premi Cèsar: nel 1976 come migliore attrice per L’importante è amare; nel 1979 come migliore attrice per Una donna semplice e nel 2008 è stata omaggiata di un Premio onorario. L’attore maschile è Karlheinz Böhm, nel 2008 al Festival di Berlino ha vinto il Premio Berlinale Kamera.

Juliet Naked: tutta un’altra musica/ Su Rai 3 il film con Ethan Hawke

Sissi: Destino di un’imperatrice, la trama del film

Sissi: Destino di un’imperatrice continua a raccontare le vicende che riguardano la giovane imperatrice Sissi, sovrana d’Austria. L’abbiamo lasciata che si è sposata con l’imperatore Francesco Giuseppe. In questa nuova storia Sissi si trova in Ungheria, dove preferisce stare, perché è libera di vivere le sue giornate restando se stessa, lontano dalle rigide regole che è obbligata a rispettare quando risiede in Austria al palazzo imperiale. Una situazione particolare la mette nella condizione di ritornare a Vienna. Difatti in Ungheria trascorre molto tempo in compagnia del conte Andrassy.

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre/ Streaming film su Rete4

L’uomo si sente attratto dall’imperatrice e gli dichiara il suo amore. Questa confessione mette in imbarazzo Sissi che è legata sentimentalmente a suo marito e per togliersi dai guai decide di fare ritorno a Vienna. L’imperatrice si ricongiunge con l’adorato marito e visto che sono stati separati molto tempo, decidono di concedersi una bella vacanza in montagna.

Durante il soggiorno Sissi comincia a sentirsi male. Dopo accurate visite le viene diagnosticata la tubercolosi. A questo punto il dottor Seeburger suggerisce di trasferire l’imperatrice in una località dove il clima è mite e potrebbe farla sentire meglio. La destinazione scelta è Madera. Nonostante le cure e le attenzioni la salute di Sissi non migliora. Sua madre decide di raggiungerla e starle vicino aiutandola a superare il momento difficile. La vicinanza della madre sono un toccasana per l’imperatrice, che finalmente dopo mesi di solitudine ha accanto a sé un familiare.

Fortunatamente le sue condizioni di salute migliorano giorno dopo giorno. Una volta guarita l’imperatrice accompagna il marito a Milano e a Venezia dove vengono accolti dalla gente in maniera glaciale. I nobili si rifiutano di partecipare alla Prima della Scala e mandano la servitù ad accogliere Sissi e il marito. Quando l’imperatrice va incontro alla figlia che non vede da molti mesi in Piazza San Marco, il popolo si intenerisce.

Sissi: Destino di un’imperatrice, un film ispirato a fatti veri?

Le vicende raccontate nel film Sissi: Destino di un’imperatrice non rispecchiano sempre la realtà dei fatti. L’imperatrice non si è ammalata di tubercolosi ma ha sofferto di nervosismo e depressione. Mentre il popolo temeva per la sua salute, si racconta che lei trascorreva le giornate a divertirsi. – Sissi il destino di un’imperatrice – è il terzo capitolo che racconta le vicende dell’imperatrice d’Austria. I precedenti film sono stati: La principessa Sissi e Sissi la giovane imperatrice -. Nel 1959 è uscito Sissi e il Granduca. Tutti questi film sono stati diretti da Ernst Marischka che ha scritto anche la sceneggiatura.

Il video del trailer di Sissi destino di un’imperatrice













© RIPRODUZIONE RISERVATA