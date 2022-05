Sissi dopo Amici 21, appello alla mamma: “Ti prego…”/ “Dario? Domani vado a…”

Sissi, le prime parole dopo la finale di Amici 21

A poche ore dalla finalissima del serale di Amici 21 che ha consegnato la vittoria a Luigi Strangis, Sissi che ha perso contro Alex e lo stesso Luigi, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a WittyTv. La cantante che, nel suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è stata seguita da Lorella Cuccarini, durante la finalissima, è stata la più votata dai giornalisti e ha così portato a casa il Premio della Critica del valore di 50mila euro. Un premio importante così come è stata importante l’esperienza ad Amici cominciata a novembre, qualche settimana dopo l’inizio ufficiale del talent show.

Sissi eliminata alla finale di Amici 21/ Battuta da Alex e Luigi, la critica delusa

“Mi sento estraniata da questa situazione, è strano, davvero strano. Questo percorso è iniziato a Novembre, non me lo immaginavo così, pensavo che sarebbe stato molto più semplice in un certo senso. Non pensavo che ci fosse così tanto lavoro dietro. Non lo so, è tutto assurdo, dietro c’è un sacco di lavoro quindi è bellissimo”, ha detto Sissi che ha aggiunto di essere soddisfatta di quanto fatto anche se non nasconde che di essere dispiaciuta per alcune cose.

Amici 21, arriva l'album di Sissi/ "Il rapporto con Sugar si è interrotto, poi..."

Sissi, dalla richiesta alla mamma al desiderio su Dario dopo Amici 21

Per Sissi, dopo i mesi trascorsi nella casetta della scuola di Amici 21, oggi, inizia ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita. Prima di tuffarsi totalmente nella musica che la terrà impegnata nei prossimi mesi, Sissi tornerà a casa per abbracciare, salutare e chiedere alla mamma di prepararle le lasagne. “Domani giuro vado da mia mamma l’abbraccio e dico ‘mamma eccomi son tornata’, le do un mega abbraccio e spero che mi abbia fatto le lasagne”, dice Sissi che, di fronte all’ipotesi di non trovare le lasagne, chiede alla mamma di prepararle attraverso le telecamere di WittyTv.

Amici 21: Sissi approda a Netflix e Leo sbarca a Ballando?/ De Filippi meglio di un ufficio di collocamento

Infine, Sissi correrà ad abbracciare i suoi amici, ma anche Dario da cui si è dovuta separare per l’ultima settimana di Amici per l’eliminazione del ballerino in semifinale. “Poi saluterò tutti i miei amici, come Dario”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA