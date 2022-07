Sissi e Dario si sono lasciati dopo Amici ?/ Piovono indizi sul web: i fan…

Sissi e Dario sono ancora fidanzati dopo Amici 21?

Sissi e Dario si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici 21 formando una coppia che ha conquistato i fan del talent show di Maria De Filippi. All’interno della scuola hanno vissuto la storia in modo discreto supportandosi l’uno con l’altra. I due non sono riusciti ad arrivare insieme in finale dove è arrivata la sola Sissi. Conclusa l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, i due hanno portato avanti la propria storia. Da qualche giorno, però, alcun fan hanno notato alcuni indizi che farebbero pensare ad una crisi tra i due, esattamente come quella che stanno affrontando Alex e Cosmary.

Tra Sissi e Dario, dunque, qualcosa si è spezzato dopo Amici? I rispettivi impegni li stanno tenendo lontani e, di conseguenza, a percorrere strade diverse? I fan sperano di no, ma andiamo a scoprire gli indizi notati dai fan.

Sissi e Dario in crisi? I fan notano alcuni indizi

Cosa sta accadendo, dunque, tra Sissi e Dario? La crisi tra i due è reale o gli indizi notati dai fan saranno presto smentiti? I fan più attenti hanno notato che, da tempo, il cantante e la ballerina non si mostrano insieme sui social. Un distacco che, secondo i fan, indicherebbe la presenza di una crisi reale tra i due. In realtà, Sissi e Dario potrebbero non aver tempo per stare insieme. Entrambi, infatti, hanno diversi impegni professionali da rispettare.

L’estate, dunque, li porterà ancora più lontani o i due riusciranno a trascorrere insieme le vacanze smentendo tutti i rumors? Dopo aver visto nascere il loro amore nella casetta di Amici, i fan sperano che a realizzarsi sia la seconda opzione.

