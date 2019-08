Sister act: una svitata in abito da suora/ Video, su Rai 1 il film con Whoopi Goldber

Sister act: una svitata in abito da suora è il film scelto da Rai 1 per la sua prima serata di oggi, lunedì 12 agosto 2019, dalle 21.25 in poi. La pellicola diretta da Emile Ardolino e con protagonista Whoopi Goldberg risale al ’92 ed appartiene ai generi commedia e musicale. Nel cast si annoverano inoltre tutti i volti noti del film cult, dall’imperscrutabile Maggie Smith nei panni della Madre Superiora fino a Wendy Makkena per il ruolo di suor Maria Roberta, Mary Wickes come interprete di suor Maria Lazzara, Ellen Albertini Dow nei panni di suor Maria Felicita e molti altri ancora. Si segnala infatti la presenza di attori del calibro di Harvey Keitel, Bill Nunn, Richard Portnow, Rose Parenti, Joseph Maher, Charlotte Crossley, Eugenee Greytak e Jennifer Lewis, oltre ad altri artisti per i ruoli di secondo piano.

Sister act: una svitata in abito da suora, la trama del film

La trama di Sister Act: una svitata in abito da suora ci racconta la disavventura dall’esito inaspettato di una solista, Deloris. Quest’ultima infatti, nel tentativo di lasciare l’amante sposato Vince, assiste ad un omicidio e diventa un testimone scomodo da eliminare. Raggiunta la Polizia, la donna scopre che l’unico modo per sfuggire ai sicari è rifugiarsi in un posto non sospetto: una chiesa. Dovrà adottare una finta identità e spacciarsi per una religiosa, mentre adotta un profilo basso per non finire di nuovo nei guai. L’unica che viene messa al corrente della sua vera identità è la Madre Superiora, che per questo le renderà la vita piuttosto difficile. Abbandonato il nome civile di Deloris e trasformata in Maria Claretta, la protagonista riesce a farsi delle nuove amiche e accetta persino di guidare il coro della chiesa su richiesta della Madre Superiora. Quest’ultima tuttavia si ricrederà dopo poco tempo, quando Maria Claretta sceglierà di rivisitare il repertorio religioso in chiave rock e gospel. Anche se la Madre Superiora vedrà in questa novità uno scandalo, sia i fedeli che il Monsignor O’Hara accoglieranno tutto con entusiasmo. Maria Claretta decide così di proporsi per una nuova impresa: tutte le suore potranno fare volontariato nel quartiere per migliorare la vita dei bisognosi. Intanto però i sicari sono in agguato e riusciranno a trovarla.

Il trailer del film "Sister act"





