Sitara e Gianluca, Matrimonio a prima vista/ Addio con polemiche: “Avevo percepito..”

Gianluca e Sitara hanno discusso e litigato poche ore dopo il fatidico sì celebrato a Matrimonio a prima vista Italia 2020. Tra i due non sono mancate le accuse, le ripicche e i duri scontri che hanno portato inevitabilmente a dirsi definitivamente addio alla fine dell’esperimento. Chi sperava di vedere un nuovo confronto tra Sitara e l’ex marito Gianluca, ma anche tra Gianluca e Andrea che si è poi fidanzato con Sitara nel corso dello speciale “Matrimonio a prima vista Italia 2020 – Tutta la verità” resterà deluso. Al confronto con i tre esperti di Matrimonio a prima vista Italia, infatti, non ci sarà Gianluca che, trovandosi in Danimarca per lavoro, non è riuscito a partecipare all’appuntamento speciale nel corso del quale il pubblico scoprirà tutta la verità sui sei protagonisti che speravano di trovare l’amore. L’addio tra i due non ha sorpreso il pubblico che di fronte alle varie discussioni, era sicuro che i due si sarebbero lasciati. Gianluca, però, non è stato sorpreso neanche dal sentimento che è poi nato tra Andrea e Sitara.

Gianluca e la verità su Sitara e Andrea a Matrimonio a prima vista Italia

Nessuna ripensamento da parte di Gianluca nei confronti di Sitara che, dopo la fine del matrimonio, ha vissuto una storia con Andrea che, però, è finita. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Gianluca ha dichiarato di aver sempre avuto delle strane sensazioni sul rapporto tra Andrea e Sitara. “Avevo percepito delle vibrazioni tra loro”, ha detto Gianluca che, dopo l’addio a Sitara, ha ritrovato l’amore ed oggi è felice. “Sì sono fidanzato. Non avrei mai creduto dopo la fine del rapporto burrascoso con Sitara di potermi innamorare eppure è successo”. Nel corso dello speciale di Matrimonio a prima vista con cui calerà definitivamente il sipario sulle tre coppie protagoniste dell’edizione 2020, dunque, emergeranno nuovi dettagli?





