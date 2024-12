Torna puntuale oggi – ovviamente 4 dicembre 2024, il primissimo mercoledì di dicembre – l’appuntamento settimanale con il sempre apprezzato SiVinceTutto Superenalotto che ambisce ad essere una sorta di versione semplificata del gioco a cui si associa nella quale (purtroppo!) manca il milionario jackpot che lo caratterizza, rendendo in cambio – a beneficio di voi carissimi lettori che deciderete di sfidare la Dea Bendata della fortuna – più ‘semplice’ riuscire a mettere le mani sopra ad uno dei suoi numerosi premi in palio: come per ogni altro gioco Sisal serale, l’appuntamento con il SiVinceTutto è fissato alle ore 20 in punto con l’estrazione dei sei numeri che poi voi dovrete confrontare con quelli scelti ed indicati sulla vostra schedina!

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TUTTE LE SEMPLICISSIME REGOLE

Partendo dal principio, la cosa più importante da sapere sul SiVinceTutto Superenalotto è che per tentare di essere tra i fortunati vincitori di questa sera dovrete – innanzitutto – cercare in ricevitoria oppure sul sito ufficiale Sisal l’apposita schedina: una volta ottenuta non dovrete far altro che barrare personalmente le 12 caselline corrispondenti ai numeri che più vi piacciono o che vi portano fortuna; pagando poi il tutto solamente 5 euro ed attendendo pazientemente fino alle ore 20 per scoprire quanti tra i vostri numeri sono stati sorteggiati dalla Dea Bendata e – di conseguenza – il valore del premio che potrebbe spettarvi.

Soffermandoci proprio sui premi del SiVinceTutto, vale la pena ricordarvi che vincerete in ogni caso in cui riusciate ad indovinare almeno 2 dei numeri serali, con il massimo possibile della vincita fissato ad una sestina: d’altra parte, sappiate anche che in questo gioco non c’è alcun premio fisso in palio, fuorché un montepremi complessivo da 150mila euro che verrà poi distribuito tra tutti i vincitori in modo proporzionale a quanti numeri hanno indovinato e a quanti altri giocatori hanno centrato la stessa sequenza.