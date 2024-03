SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 13 marzo 2024: numeri vincenti (11/2024)

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto le regole sono molto semplici: basta scegliere 12 numeri compresi tra l’1 e il 90 ma poi saranno solamente 6 quelli estratti. Sono doppie, dunque, le possibilità di vincita. Per partecipare all’estrazione del concorso basterà compilare l’apposita schedina, che si trova nelle ricevitorie Sisal o anche sui sito ufficiale e sull’app MyLotteries, indicando i 12 numeri preferiti. Per vincere basterà che escano tra i 2 e i 6 numeri. Il costo di una scommessa è di appena 5 euro.

L’estrazione del concorso del SiVinceTutto Superenalotto si terrà alle ore 20 ogni mercoledì: si tratta infatti di un appuntamento settimanale. In quel momento scopriremo se ci saranno vincitori da 6 numeri vincenti che porteranno a casa una gran parte dei 150mila euro in palio. Il premio più alto, infatti, spetta proprio a coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ULTIMA ESTRAZIONE

Come ricordiamo sempre, il SiVinceTutto Superenalotto non mette in palio premi fissi: solamente il massimo, ovvero 150mila euro, è una cifra fissa. Si tratta di soldi che non possono essere vinti da un singolo giocatore: saranno infatti distribuiti tra tutti i vincitori, ovviamente in modo proporzionale ai numeri vincenti indovinati. Il premio minimo si vince con 2 numeri indovinati fino a un massimo di 6. Nel 2023 sono stati assegnati complessivamente 3 premi massimi, dei quali il più alto da 43.563,72 euro.

Cos’è successo, invece, nell’ultima estrazione di SiVinceTutto Superenalotto? Mercoledì scorso, non è stato centrato nessun “punti 6” dunque non c’è stato alcun vincitore in questa categoria. Sono stati 3 invece i giocatori di “punti 5” per 1.716,77 €. 106, invece, i fortunati che hanno indovinato 4 numeri per 117,18 € ciascuno. In questa ultima estrazione del SiVinceTutto sono state realizzate 8.534 vincite, per un totale di 151.401 €

SiVinceTutto Superenalotto n. 211 del 13/03/2024

Combinazione vincente

