Si terrà nelle ore conclusive di questo mercoledì 27 novembre 2024 il nuovissimo concorso del SiVinceTutto, versione ‘extra’ del Superenalotto che – non a caso – cade proprio nell’unico giorno di pausa settimanale per il suo amatissimo collega mettendo in palio e distribuendo interamente un (per così dire) ‘piccolo’ jackpot con regole semplificate pensate appositamente per aumentare di parecchio le vostre chance di vincita carissimi lettori e giocatori: complessivamente – e vale ovviamente la pena partire da qui – nel SiVinceTutto Superenalotto c’è in palio un bottino da ben 150mila euro; ma a differenza degli altri giochi Sisal nessuno tra voi – neppure il più fortunato – potrà portarselo a casa interamente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 20 Novembre 2024 (247/2024)

Entrando nel dettaglio di quanto vi abbiamo appena detto, vi ricordiamo – infatti – che il montepremi del SiVinceTutto a fine serata verrà ripartito tra tutti i numerosi vincitori assegnandone una quota percentuale differente in base (e qui verrebbe da dire: ovviamente) a quanti tra i 6 numeri che la Dea Bendata sceglierà allo scoccare delle ore 20 sarete riusciti ad indovinare: la quota maggiore spetterà a chi ne indovinerà sei su sei, mentre da lì si andrà a scendere fino alla categoria minore fissata ad almeno 2 punti centrati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 6 novembre 2024 (245/2024)

COME FUNZIONA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE

Capito quanto vale e come funziona il premio in palio nel SiVinceTutto Superenalotto, possiamo dedicare il giusto spazio anche alle regole che dovrete tenere a mente ed (ovviamente) rispettare nel caso in cui scegliate di tentare la fortuna con questo singolare concorso: come accennavamo prima, il regolamento è pensato per garantire ai giocatori le maggiori possibilità di vincita ed infatti piazzando una scommessa che – lo ricordiamo – sarà vincente con 6 numeri indovinati, ne potrete scegliere in totale 12 con un ovvio e conseguente aumento delle opportunità a vostro favore, tanto che il 6 ha una probabilità di 1/673.825 di uscire, rispetto al Superenalotto in cui sono 1 su più di 622 milioni.