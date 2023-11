SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 15 novembre 2023: numeri vincenti (246/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 15 NOVEMBRE 2023

Un nuovo appuntamento settimanale con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il concorso a premi che mette in palio fino ad un massimo di 150mila euro. In questo 15 novembre siamo arrivati all’appuntamento n. 246 con il concorso che vede un’estrazione a settimana, ogni mercoledì, alle ore 20. Nel gioco, come ricordiamo spesso, non ci sono premi fissi: in totale sono infatti a disposizione 150mila euro che saranno ripartiti equamente e su base proporzionale tra tutti i giocatori. In base ai numeri indovinati, infatti, ad ognuno verrà assegnato un premio: chi vincerà il premio più alto è chi indovinerà ovviamente i 6 numeri ma sono previsti anche altri 4 premi tra i quali il minore viene assegnato a chi indovina 2 numeri.

Ad esempio nell’ultima estrazione nessuno ha indovinato 6 numeri ma in 9 ne hanno indovinati 5, ottenendo 602,80 € ciascuno. In questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate in totale 10.504 vincite, per 159.519 € complessivi.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Il gioco del SiVinceTutto Superenalotto si tiene ogni mercoledì, con un’estrazione settimanale. I premi non sono altissimi ma certamente sono interessanti per chi sceglie di partecipare al concorso: ricordiamo che per giocare le regole sono poche e semplici. Basterà recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal e scegliere 12 numeri compresi tra l’1 e il 90: basterà indovinare 6 per vincere il premio massimo. Il costo per una giocata al SiVinceTutto Superenalotto è di appena 5 euro e l’estrazione verrà effettuata alle ore 20 in punto. Non solo ricevitorie: sarà possibile giocare anche sul sito ufficiale del gioco, o ancora sull’app MyLotteries. Compilare la schedina è dunque semplicissimo: buona fortuna a tutti!

SiVinceTutto Superenalotto n. 246 del 15/11/2023

Combinazione vincente

–











