E’ mercoledì 2 ottobre 2024 e come ogni terzo giorno della settimana, anche oggi torna l’estrazione del Sivincetutto Superenalotto, uno dei giochi a numeri maggiormente apprezzati dai nostri connazionali, precisamente il concorso numero 240 del 2024. Come al solito bisogna regolare gli orologi mettendo la sveglia alle ore 20:00, quando appunto verranno svelati i numeri vincenti, quindi la famosa sestina che va dall’uno al novanta. Il gioco, come qualcuno di voi avrà sicuramente intuito, è molto simile al Superenalotto, ma la differenza sta nel fatto che viene messo in palio tutto il malloppo giocato, di conseguenza la possibile vincita è molto interessante, svariate migliaia di euro: forse non per cambiarti la vita ma comunque alquanto allettante.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 25 Settembre 2024 (239/2024)

Per vincere al Sivincetutto Superenalotto come bisogna fare? Basta semplicemente giocarsi dodici numeri che vanno dal numero uno al numero 90, sperando di azzeccarne sei: a quel punto potrete iniziare a fare le valigie e volare in un posto esotico, in caso contrario, dovrete sperare di aver fatto almeno 5 o 4 visto che le vincite risultano comunque consistenti, anche se probabilmente dovrete disfare le suddette valigie.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 18 Settembre 2024 (238/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI DELLA SCORSA ESTRAZIONE

In attesa di capire quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Sivincetutto Superenalotto, andiamo a vedere quali sono stati quelli sorteggiati per il concorso di mercoledì scorso, 25 settembre, nonché le vincite relative. I numeri estratti sono stati il 27, il 28, il 30, il 43, il 62 e l’85, e nessuno è riuscito a centrare il fatidico sei.

In tre hanno invece fatto cinque, portandosi a casa 1.611,40 euro a testa, mentre in 99 hanno ottenuto il 4, con un premio ovviamente più ridotto, pari a 117,76 euro. 1.014 quindi coloro che hanno centrato il 3, per un totale di 51,17 euro vinti a testa, e infine, 6.467 che hanno fatto 2, portandosi a casa il premio di consolazione da 11,41 euro a testa. Vi lasciamo quindi all’estrazione di oggi del Sivincetutto Superenalotto, e buona fortuna.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 11 Settembre 2024 (236/2024)