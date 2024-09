E’ tutto pronto per l’estrazione del Sivincetutto Superenalotto, il gioco “cugino” del Superenalotto che va in scena tutti i mercoledì. Oggi è il 18 settembre 2024, è il terzo giorno della settimana, di conseguenza ritorna il concorso che mette in palio fino ad un massimo di 150mila euro. Ok, la cifra non è di quelle da strapparsi i capelli e che ti permette di fare i bagagli e andare a vivere alle Maldive per sempre, ma in ogni caso chi non vorrebbe vincerla semplicemente scegliendo dei numeri? La realtà è che individuare i numeri vincenti del Sivincetutto Superenalotto non è così semplice, visto che bisogna fare il “match” con una stringa di sei cifre, dall’uno al 90, giocandone però 12.

Tutto chiaro? Vi basterà beccare due numeri per portarsi a casa un premio di consolazione (pochi spiccioli), ma più si sale e più il bottino si arricchisce, arrivando quindi alla fatidica cifra di 150mila euro. La particolarità del Sivincetutto Superenalotto è che tutto il montepremi viene ridistribuito qualora qualcuno facesse il fatidico sei, e da qui deriva proprio il nome del concorso.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELLA SCORSA ESTRAZIONE

Prima di scoprire quale sarà la sestina fortunata del concorso di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, andiamo a rivedere velocemente quali sono stati i numeri sorteggiati in occasione del concorso di mercoledì della settimana scorsa, quando sono usciti il 10, il 27, il 41, il 56, il 63 e infine il 69. In totale sono stati assegnati 139mila euro di premi, ma nessuno è riuscito a fare sei. I più fortunati sono stati quindi coloro che hanno fatto 5, 4 in totale che si sono aggiudicati 1.183,46 euro.

Quindi 117,69 euro per i 97 che hanno fatto 4, poi altri 41,45 euro per i 1.226 che hanno centrato il tre, e infine, 10,31 euro per i 7.004 giocatori che invece hanno individuato due numeri della loro schedina. Vedremo quindi se per l’estrazione di oggi delle ore 20:00 del Sivincetutto Superenalotto, ci sarà un vincitore, visto che lo stesso manca ormai dallo scorso marzo.

