SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE DEL CONCORSO

Come ogni mercoledì, torna anche in questa giornata del 25 settembre 2024 il solito appuntamento con uno dei giochi più amati dagli italiani, il Sivincetutto Superenalotto. Il concorso offre un’estrazione a settimana, appunto ogni mercoledì, ma prima di andare a conoscere quelli che potrebbero regalare delle vittorie importanti nella giornata di oggi, andiamo a ripassare quelle che sono le regole del gioco. Il regolamento del concorso del Sivincetutto Supernalotto è molto semplice e basta poco per memorizzare tutte le regole.

Bastano infatti sei numeri fortunati per provare a vincere al concorso settimanale: bisognerà scegliere dodici numeri tra l’1 e il 90 ma si può vincere indovinandone solamente sei. Giocando il doppio dei numeri, infatti, aumentano le possibilità di vincita, che di fatto raddoppiano. Per scegliere i numeri del Sivincetutto basta compilare una schedina, magari optando per le proprie cifre preferite. Se però non si hanno dei numeri del cuore, ci si potrà affidare alla fortuna con i QuickPick: si tratta delle schedina precompilate che si possono scegliere se si è un po’ indecisi nei numeri da giocare.

In quella che è stata l’ultima estrazione del Sivincetutto Superenalotto, di mercoledì scorso, cosa è successo e quali sono stati i numeri vincenti? Lo possiamo scoprire andando sul sito del concorso, che ci darà tutte le informazioni in merito al gioco. I numeri di mercoledì scorso che hanno regalato a qualcuno la gioia della vittoria, sono stati i seguenti: 27, 44, 56, 83, 84 e 85. Nessuno ha centrato tutti e sei i numeri ma in quattro sono riusciti a centrare la vittoria da cinque numeri, ottenendo 1.180,12 € ciascuno. In totale, in questa estrazione sono state realizzate 7.388 vincite, per un totale di 138.800 €. Per quanto riguarda invece i punti 4, in totale sono stati portati a casa 11.384 € mentre per i punti 3 sono stati 50.668 € i premi complessivi.

