SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 22 maggio 2024: numeri vincenti (221/2024)

Torna oggi, mercoledì 22 maggio 2024 – come sempre nell’unico giorno della settimana in cui il suo collega Superenalotto si prende una pausa – il SiVinceTutto, che permetterà a voi cari lettori e giocatori di misurarvi ancora una volta con una sestina di numeri che custodiscono un ricco jackpot in attesa di qualcuno di abbastanza fortunato da riuscire a portarselo a casa! Per i numeri vincenti dovrete attendere almeno fino alle ore 20, ma nel frattempo (con un limite fissato alle 19:30) potrete ancora piazzare la vostra scommessa – o, perché no, anche più di una – nel SiVinceTutto Superenalotto, nella speranza di figurare tra i vincitori di oggi.

Tutto ciò che dovrete fare (lo ripetiamo per chi tra voi si approccia per la prima volta a questo particolare gioco) è semplicemente scegliere i vostri 12 numeri preferiti tra l’1 e il 90 – magari tra la vostra data di nascita, una qualche cifra particolarmente significativa, un compleanno, un anniversario o qualsiasi altro numero vi venga in mete -, barrando le loro caselline sulla schedina del SiVinceTutto Superenalotto. Quanto vi costerà? Solamente 5 euro, grazie ai quali potreste portarvi a casa ben 150mila euro!

Ve l’abbiamo anticipato e ve lo ripetiamo perché – c’è poco da fare – è la cosa che sicuramente più interesserà a tutti voi giocatori: nel SiVinceTutto Superenalotto potreste vincere fino ad un massimo di 150mila euro! Un jackpot che sembrerà sicuramente minore rispetto ad altri in palio in molti altri giochi (come il MillionDay con il suo milione, oppure il Superenalotto con il montepremi sempre superiore a 10 milioni) e che verrà ulteriormente spartito tra i tanti vincitori di questa sera. Cosa Singifica? Che purtroppo nessuno potrà effettivamente portarsi a casa 150mila euro grazie al SiVinceTutto Superenalotto, ma ‘solo’ una percentuale basata su quanti numeri siete riusciti ad indovinare e sul totale dei vincitori.

Comunque sia, ci teniamo a rassicurarvi immediatamente, perché anche se non si tratterà di 150mila euro tondi, guardando alle vecchie estrazioni possiamo anticiparvi premi medi tra i 10 e i 30mila euro: quest’ultima cifra indovinando tutta la sestina del SiVinceTutto, mentre la prima con soli 2 numeri indovinati. Ciò che gioca a vantaggio di questo concorso è che grazie ai 12 numeri scommessi le vostre probabilità di indovinarne almeno 6 sono abbastanza elevate, mentre diventano altissime se pensiamo alla combinazione da 2.











