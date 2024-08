SIVINCETUTTO, COME GIOCARE AL CONCORSO SETTIMANALE

Torna anche in questo mercoledì l’estrazione al SivinceTutto Superenalotto, il gioco che prevede un appuntamento settimanale al quale giocare per provare a vincere dei premi niente male. Per partecipare, bisogna innanzitutto scegliere la propria combinazione che dovrà essere formata da ben dodici numeri compresi tra l’1 e il 90. Solamente sei, però, verranno estratti: questo vuol dire che le possibilità di vincita sono doppie poiché verranno estratti la metà dei numeri che sono stati giocati.

Nella scelta dei numeri si potrà puntare su quelli preferiti, magari numeri importanti nella vita di ciascuno: basterà compilare una schedina, ma c’è anche un altro metodo per i più indecisi. Si può infatti anche scegliere di affidarsi alla sorte con i QuickPick, le schedine pre-compilate per chi non ha dei numeri favoriti. Attenzione poi anche ai sistemi, che offrono metodi di gioco differenti per chi voglia partecipare al concorso. L’importo minimo per acquistare una giocata sistemistica è di cinque euro, pari al costo della combinazione del gioco stesso. Le probabilità di vincita è maggiore poiché in gioco ci sono più combinazioni.

GIOCARE AL SIVINCETUTTO: LA CONVALIDA DELLA GIOCATA

Dopo aver scelto i numeri sui quali puntare al SivinceTutto Superenalotto, nell’estrazione di oggi, mercoledì 28 agosto, bisognerà convalidare la giocata: si può fare su uno dei siti abilitati, essendo in possesso di un conto gioco, o per i meno avvezzi alla tecnologia, in ricevitoria. Così facendo si otterrà una schedina cartacea sulla quale puntare i propri cinque euro nella speranza che i numeri scelti siano vincenti: bisognerà poi fare attenzione a conservare la ricevuta in un luogo sicuro perché in caso di vittoria, bisognerà esibirla per richiedere il proprio premio. La giocata può essere avanzata fino alle 19:30 del giorno scelto per l’estrazione, ovvero il mercoledì.

SiVinceTutto Superenalotto n. 235 del 28/08/2024



Combinazione vincente: –