I giochi ormai sono fatti per chi ha deciso di partecipare all’estrazione di oggi del SiVinceTutto Superenalotto: il tempo per le giocate è terminato alle ore 19:30, quindi non resta che scoprire i numeri vincenti e capire se è stato vinto un premio, e in tal caso quale. In caso di serata fortunata, poi bisognerà passare alla riscossione delle vincite. Per quanto riguarda le giocate online, i metodi cambiano in base all’importo. Per quanto riguarda le vincite fino a 5.200 euro, l’accredito viene effettuato direttamente sul conto gioco, quindi poi potrete prelevare l’importo in qualsiasi momento.

Se invece le vincite superano questa soglia e arrivano a 52mila euro, si riceve una notifica, ma non l’accredito, perché bisogna presentare la stampa del dettaglio della giocata fortunata, insieme a un documento di identità e il codice fiscale, nel punto pagamento premi di Milano o Roma. Se parliamo di premi che superano 52mila ci si dovrà rivolgere agli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Ora però torniamo al presente e ai numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto di oggi.

SiVinceTutto Superenalotto n. 233 del 14/08/2024

Combinazione vincente

85 – 33 – 71 – 59 – 4 – 15

SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA

Un nuovo montepremi da vincere tutto in una sera è in palio con SiVinceTutto Superenalotto oggi, mercoledì 14 agosto 2024. I numeri vincenti sono all’orizzonte, quindi tra non molto scoprirete se la vostra giocata sarà tra quelle fortunate e se potrete festeggiare come chi lo ha fatto settimana scorsa. In occasione del precedente concorso, infatti, sono state realizzate nel complesso 8.004 vincite, per un totale di 135.395 euro che sono stati distribuiti tra tutti i fortunati giocatori.

Non c’è stato alcun 6, ma del resto ci sono sempre altri premi in palio. Basti pensare che 4.603 euro sono andati a coloro che hanno centrato il 5, quindi 2.301,94 euro per i due vincitori. Il bottino è stato di 11.103 euro per coloro che hanno realizzato il 4, quindi parliamo di vincite da 118,12 euro per ognuno dei 94 fortunati. Invece, sono stati assegnati 49.417 euro a coloro che hanno centrato il 3, in questo caso parliamo singolarmente di un premio di 44,44 euro visto che ci sono stati 1112 vincitori.

COME TENTARE LA FORTUNA CON SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Ma al SiVinceTutto Superenalotto si vince anche indovinando solo due numeri vincenti della sestina fortunata, in tal caso il premio è chiaramente più basso: mercoledì scorso, ad esempio, sono stati vinti 10,34 euro dai 6796 fortunati che hanno centrato il 2. Ma ancor più importante è tenere bene a mente come si gioca, quindi cosa fare per partecipare all’estrazione. Bisogna partire ovviamente dalla scelta della combinazione, quindi decidere quali numeri giocare: devono essere 12 numeri compresi tra 1 e 90.

Se però non sapete come scegliere i vostri numeri del SiVinceTutto Superenalotto, potete affidarvi del tutto alla fortuna, visto che ci sono QuickPick, le schedine Precompilate e i Sistemi. Chi non vuole perdere l’appuntamento con la fortuna può anche effettuare una giocata in abbonamento fino a cinque concorsi consecutivi. Poi l’ultimo passo riguarda la convalida della giocata, quindi non resta che attendere l’estrazione per scoprire se è davvero fortunata per voi.