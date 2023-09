SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 27 settembre: numeri vincenti (239/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 27 SETTEMBRE 2023, IN ARRIVO GRANDI PREMI?

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 settembre 2023, torna l’attesissimo appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il concorso a premi settimanale che mette in palio fino ad un massimo di 150mila euro! Quello odierno sarà il 239esito appuntamento annuale, che ricordiamo tenersi puntualmente tutti i mercoledì in un’unica, irripetibile, occasione.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 20 settembre 2023

Il SiVinceTutto Superenalotto non mette in palio nessun premio fisso, ma i 150mila euro complessivi saranno ripartiti, dopo l’estrazione, tra tutti i giocatori che hanno centrato una qualche combinazione di numeri vincenti, in proporzione ovviamente a quanti sono. Per portarsi a casa il premio massimo, ovviamente, occorre centrare tutti e 6 i numeri estratti, mentre il bottino minore verrà assegnato a tutti coloro che ne centreranno solamente 2. In attesa di conosce i numeri vincenti dell’estrazione odierna del SiVinceTutto Superenalotto, per farci un’idea sui possibili premi, recuperiamo le quote dell’estrazione che si è tenuta mercoledì scorso, ovvero il 20 settembre. I numeri vincenti furono 80 – 62 – 7 – 72 – 69 – 90, mentre il premio maggiore valeva 714,46 euro con i punti da 5. Quattro numeri centrati, invece, hanno fatto guadagnare a 110 giocatori 109,65 euro. Il premio più basso, con 2 punti, valeva, infine, 9,32 euro, vinti da 8.183 giocatori.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 13 settembre 2023

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Rimanendo ancora in tema premi del SiVinceTutto Superenalotto, ricordiamo anche che ne corso dell’anno sono stati pochi i premi da 6 punti assegnati. L’ultimo, in particolare, risale al 21 giugno, quando venne centrato da un giocatore di Fano (Pesaro e Urbino), che si portò a casa 21.635,54 euro. Similmente, sono stati assegnati altri due premi da 6 il 21 giugno, un quarto il 23 marco da Nuoro ed, infine, il primo dell’anno il 16 febbraio da Porto Torres.

Così come le vittorie del SiVinceTutto Superenalotto non sono affatto rare, piazzare la propria scommessa è veramente semplice ed alla portata di tutti i giocatori, anche i meno avvezzi ai concorsi a premio. Ricordiamo, infatti, che sarà sufficiente recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal, oppure sul sito ufficiale del gioco o sull’app MyLotteries, chiedendo di compilare l’apposita schedina. Basterà, poi, indicare su quest’ultima 12 numeri compresi tra l’1 e il 90, al costo di appena 5 euro. Infine, basterà attendere fino alle 20 per conoscere quali sono i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, controllando la propria schedina per scoprire se si è riusciti a portare a casa un qualche ricco o ricchissimo premio.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione mercoledì 6 settembre 2023: la combinazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA