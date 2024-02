SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 28 Febbraio 2024 (9/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Oggi, 28 febbraio, come ogni mercoledì c’è una nuova estrazione del Sivincetutto Superenalotto, il concorso che offre un’estrazione settimanale, alle ore 20. Il gioco mette in palio in totale 150.000 euro che andranno ripartiti tra i vari giocatori: per ottenere il massimo in palio basterà scegliere 12 numeri e sperare che 6 di questi siano vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 21 Febbraio 2024 (8/2024)

La combinazione si potrà poi controllare sull’articolo del Sussidiario.Net: come sempre abbiamo raccolto per voi i numeri vincenti del concorso, così come i premi di quello precedente e interessanti statistiche. I numeri si potranno controllare anche sul sito ufficiale di SisalTv o su quello ufficiale del SiVinceTutto. Non dimentichiamo neppure il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazione di oggi, Mercoledì 14 Febbraio 2024 (7/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COM’È ANDATO L’ULTIMO CONCORSO

Come ogni mercoledì anche oggi si può giocare al Sivincetutto, concorso che permette di vincere fino a 150.000 euro che saranno ripartiti tra tutti i giocatori che prenderanno parte al concorso in termini proporzionali, in base alla combinazione centrata. Il gioco offre un appuntamento settimanale, ogni mercoledì. Per partecipare al gioco basta scegliere 12 numeri compresi tra l’1 e il 90 ma ne saranno estratti 6. Nonostante i premi siano più bassi rispetto ad altri concorsi, dunque, è anche più facile vincere.

Nell’ultimo concorso, quello del 21 febbraio 2024, la combinazione vincente ha visto i seguenti numeri: 17, 22, 25, 63, 64 e 90. Nessuno è riuscito a vincere indovinando i 6 numeri mentre in 5 hanno indovinato la combinazione da 5 numeri ottenendo ciascuno 1.020,51 €. 160 le vittorie da 4 numeri per 76,91 € ciascuno. In totale in questa ultima estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 10.550 vincite, per un totale di 149.988 €.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 7 Febbraio 2024 (6/2024)

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Al SiVinceTutto Superenalotto si può giocare ogni mercoledì. Il gioco vede un premio massimo di 150mila euro: questo, però, non può essere vinto da un singolo giocatore. La somma sarà infatti ripartita in modo proporzionale tra tutti i giocatori in base ai numeri indovinati. Il concorso mette dunque in palio premi meno importanti di altri ma c’è da dire che è anche più facile vincere perché per giocare al SiVinceTutto Superenalotto basterà scegliere 12 numeri compresi tra l’1 e il 90 ma basterà indovinarne 6 per vincere il massimo premio in palio. La schedina può essere inoltrata presso le ricevitorie Sisal, così come online sul sito ufficiale o sull’app MyLotteries. La scommessa costa appena 5 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 9 DEL 29/02/2024

Combinazione vincente

23 – 11 – 58 – 75 – 28 – 31











© RIPRODUZIONE RISERVATA