Si terrà proprio questa sera l’unico concorso settimanale del SiVinceTutto Superenalotto che ancora una volta assegnerà l’interezza del suo montepremi a tutti quei giocatori abbastanza fortunati (o bravi!) da riuscire ad indovinare almeno una minima parte dei numeri vincenti che potremo scoprire solamente una volta che si sarà aperta l’effettiva estrazione, mentre – ovviamente – un occhio di riguardo da parte della Dea Bendata sarà riservato a coloro che riusciranno a centrare l’intera cinquina protagonista del sorteggio del SiVinceTutto Superenalotto e che diventeranno a tutti gli effetti titolari del bottino in assoluto più elevato tra i cinque in palio: l’appuntamento – come sempre – è fissato allo scoccare delle ore 20 in punto, così come (nuovamente: come sempre) le vostre scommesse potranno essere piazzate entro il limite massimo delle 19:30!

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi 22 gennaio 2025: i numeri vincenti (204/2025)

LE REGOLE E I PREMI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COSA C’È DA SAPERE PRIMA DI GIOCARE

Se foste ancora in tempo per piazzare la vostre puntate nel SiVinceTutto Superenalotto vi ricordiamo che giocare è veramente semplicissimo perché vi basterà solamente scegliere almeno una dozzina di numeri – che dovranno tutti essere compresi tra l’1 e il 90 ed ovviamente differenti tra loro – con i quali compilare la vostra schedina: il costo è fissato a 5 euro ed in nessuna parte del regolamento viene citato il fatto che non potrete piazzare più di una scommessa nel caso in cui lo desideriate; ma ovviamente senza mai eccedere e cercando di giocare in modo il più possibile responsabile!

Dei vostri 12 numeri – infine – basterà anche almeno 6 siano (totalmente o in parte) uguali a quelli estratti ed annunciati in serata per riuscire a portarvi a casa uno dei vari premi in palio: i bottini nel SiVinceTutto Superenalotto non sono mai fissi perché dipendono dal numero di vincitori – sia quello totale, che quello relativo alle varie categorie di vincita -, ma resta al contempo sempre certo che nel corso della serata verrà assegnato e ripartito l’intero montepremi da 150mila euro messo i palio tutti i mercoledì!