Un altro montepremi in palio in un’unica serata è quello che si può vincere a SiVinceTutto Superenalotto oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, con la sua nuova estrazione di numeri vincenti. Ma per tentare la fortuna bisogna avere i giusti strumenti, nello specifico una schedina, poi bisognerà valutare se sarà fortunata o meno quando saranno disponibili i numeri fortunati che comporranno la nuova combinazione vincente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 gennaio 2025 (203/2025)

Per provare a vincere il super premio bastano 5 euro: questo è l’importo per giocare, ma dovete ovviamente scegliere 12 numeri tra 1 e 90 compresi, poi non vi resta da fare che aspettare l’estrazione per capire se siete riusciti ad accedere in una delle cinque categorie di vincita. Poi magari vi ritroverete a dover pensare a come riscuotere la vincita. Comunque, potete giocare in ricevitoria e in uno dei molteplici punti vendita Sisal, ma potete anche non muovermi da casa, usufruendo di uno dei siti autorizzati e l’applicazione via smartphone.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 13 Gennaio 2025 (202/2025)

LE STATISTICHE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: DAI FREQUENTI AI RITARDATARI

In attesa dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto, possiamo dare uno sguardo a quelli che caratterizzano le statistiche di questo gioco. Partiamo dai sei numeri più frequenti nelle estrazioni di questo gioco, partendo da tre numeri che hanno accumulato lo stesso numero di frequenze, 42, che li mettono al primo posto: si tratta di 45, 11 e 68. Alle loro spalle ci sono 20, 27 e 85, tutti e tre a quota 41 frequenze. Invece, quelli meno frequenti sono 12, 58, 42, 39, 17 e 31.

Discorso diverso per i maggiori ritardatari del SiVinceTutto Superenalotto, anche questi aggiornati all’ultima estrazione di tale gioco. Si tratta di 51, 72, 67, 79 e 2, con il primo che non si vede addirittura da 539 giorni, mentre il secondo è assente da 392 giorni, gli altri due mancano da 322 giorni, infine l’ultimo assente da 301 giorni.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025 (201/2025)