SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 29 novembre 2023: numeri vincenti (248/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 29 NOVEMBRE 2023

È arrivato un altro mercoledì e come accade ogni settimana, l’appuntamento è quello di sempre con il SiVinceTutto Superenalotto, concorso a premi nel quale si possono vincere fino a 150mila euro. In questo 29 novembre siamo arrivati all’appuntamento numero 248 del concorso che vede un’estrazione a settimana, appunto ogni mercoledì, alle ore 20. Il concorso non ha premi fissi e permette di vincere fino a 150mila euro. Questi saranno ripartiti tra i vari giocatori e in base a quanti questi siano, ognuno vince qualcosa su base proporzionale. Chi indovina 6 numeri (su 12 giocati) vince il massimo.

L’ultima estrazione, quella del 22 novembre, ha visto vincere in totale 148.216 euro. I numeri estratti sono stati i seguenti: 36, 56, 61, 63, 76 e 79. Nessuno ha messo a segno la vittoria da 6 numeri ma in 3 hanno indovinato 5 numeri ottenendo 1.679,94 € ciascuno. 98 giocatori hanno indovinato 4 numeri portando a casa ciascuno 124,02 €. 971 vittorie da 3 numeri invece per una vincita di 55,71€.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Nuovo mercoledì, nuova estrazione del gioco SiVinceTutto Superenalotto, che ha una cadenza settimanale. I premi per chi vince al concorso non sono altissimi ma certamente interessanti. Per giocare, le regole sono poche e semplici ma soprattutto è semplice ottenere qualche premio da portare a casa. Si può giocare in ricevitoria Sisal e scegliere 12 numeri compresi tra l’1 e il 90. Saranno poi estratti 6 numeri, dunque devono questi rientrare tra i 12 giocati. Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto basta scegliere proprio questi numeri e puntare 5 euro: l’estrazione verrà effettuata il mercoledì sera alle ore 20 in punto. Chi non vuole recarsi in ricevitoria potrà anche giocare online sul sito ufficiale del gioco, o ancora sull’app MyLotteries. Dopo aver effettuato la propria scelta dei numeri, basterà attendere le 20.

SiVinceTutto Superenalotto n. 248 del 29/11/2023

Combinazione vincente

–











