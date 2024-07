Oggi è mercoledì e – come sempre facciamo tra queste pagine – non possiamo che tornare a parlarvi del SiVinceTutto, protagonista questa sera dell’unica (senza considerare il lunedì) giornata in cui il suo ‘amico’ Superenalotto si prende una piccola pausa: l’appuntamento – è sempre bene ricordarvelo, cari lettori – è uno solo e se non voleste perdere la vostra occasione per cercare di acciuffare il montepremi in palio, allora non vi resta che correre al più presto in una ricevitoria, oppure anche sulla comoda app sviluppata da Sisal!

SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 24 Luglio 2024 (230/2024)

Partendo proprio dal citato montepremi, vi ricordiamo anche (specialmente nel caso in cui siate alle primissime armi con questo particolare concorso) che ogni settimana il SiVinceTutto mette sul piatto ben 150mila euro: un premio che va intesto come montepremi perché nessuno – neppure indovinando tutti i numeri vincenti – può vincere tutta la cifra, ma dopo l’estrazione verrà divisa in modo proporzionale tra ognuno tra voi cari lettori che sarete riusciti ad indovinare almeno un paio tra i numeri serali!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 luglio 2024 (229/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANTO SI VINCE E COME SI GIOCA

Per capire meglio come funziona la vincita del SiVinceTutto possiamo guardare un attimo al concorso dello scorso mercoledì quando la sestina 14-21-33-54-55-60 ha distribuito in totale poco più di 136mila, sui 150mila in palio: la fetta maggiore (929 euro a testa) è andata a chi ha segnato 5 punti; mentre poco più sotto, chi ne ha indovinati 4 ne ha vinti 107, e poi ancora 43 e 10 con le ultime due combinazioni possibili.

Insomma: i premi potrebbero sembrare abbastanza bassi – specialmente se confrontati con quelli del già citato Superenalotto – ma è bene tenere a mente l’aspetto più interessante del SiVinceTutto; ovvero il fatto che ad ognuno di voi cari giocatori verrà data la possibilità di indicare non sei, ma bensì 12 numeri sulla vostra schedina. Questo significa (in altre parole) che le vostre possibilità di vincita sono decisamente superiori rispetto che nella maggior parte degli altri giochi a premi: la sestina esce una volta ogni 673.825; mentre nel Superenalotto quest’ultimo rapporto è di 1 su 622milioni.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Mercoledì 10 Luglio (228/2024)