SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 luglio 2024 (229/2024)

I NUMERI VINCENTI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Per giocare al SiVinceTutto le regole sono molto facili: ogni giocatore dovrà scegliere 12 numeri, tutti diversi tra loro e tutti compresi dall’1 al 90. A vincere, poi, saranno in realtà solamente 6 numeri: questo vuol dire che si hanno il doppio delle possibilità di vincita, essendo estratti infatti solamente la metà dei numeri di quelli che giocheremo.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Mercoledì 10 Luglio (228/2024)

Il montepremi massimo è infatti più basso rispetto ad altri giochi: equivale a 150.000 euro divisi tra tutti i giocatori di questo concorso semplice e amato da tutti!

SiVinceTutto Superenalotto n. 229 del 17/07/2024

Combinazione vincente

56 – 9 – 77 – 27 – 40 – 50

NUOVA ESTRAZIONE DEL SIVINCETUTTO

Il mercoledì, per gli appassionati di giochi ed estrazioni, vuol dire solo una cosa: nuovo appuntamento con il Sivincetutto! Il concorso mette in palio fino a 150.000 euro che saranno però divisi tra tutti i giocatori che porteranno a casa qualche soldino grazie alle loro vincite. Il gioco prevede un appuntamento settimana, appunto quello del mercoledì, con sei numeri vincenti che la scorsa settimana, il 10 luglio 2024, sono stati i seguenti: 9, 19, 33, 44, 83 e 88.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 3 Luglio (227/2024)

Nell’ultima estrazione la massima giocata vincente non è riuscita a nessuno: sono stati infatti zero i vincitori dei “punti 6”, ovvero la categoria massima di vincita. Sette persone hanno invece indovinato 5 numeri, ottenendo ciascuno 674,03 €. 139 vincitori, invece, per i “punti 4” che hanno così centrato la vittoria da 81,86 €. In totale il montepremi assegnato del concorso del 10 luglio 2024, mercoledì scorso, è stato di 138.771,00 €.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO: CONTO GIOCO E…

Per giocare al Sivincetutto basta aprire un conto gioco: farlo è molto semplice poiché basta registrarsi su uno dei siti abilitati, giocando online con molta facilità. Dal conto gioco infatti si possono vedere una serie di informazioni in merito alle proprie giocate, come quelle pregresse, ma anche le eventuali vincite e tutte le ricariche o i prelievi: dunque tutta una serie di informazioni importanti in merito alle proprie giocate. Non dimentichiamo però che si potrà giocare al Sivincetutto anche in ricevitoria, in maniera un pochino più classica: ci si potrà infatti recare in tabaccheria o in edicola per scegliere di persona i numeri che più ci aggradano nella speranza che siano vincenti per portare a casa qualche somma, grande o piccola che sia. Sicuramente questa modalità è più adatta ai giocatori vecchia maniera, quelli che non hanno troppa dimestichezza con il digitale: le regole non cambiano e si tratta di un modo semplice e immediato per giocare!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 26 Giugno 2024 (226/2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA