SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, mercoledì 13 settembre: i numeri vincenti

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME GIOCARE

Anche in questo mercoledì 30 agosto 2023, l’appuntamento è con il SiVinceTutto Superenalotto. Le regole sono semplici e consentono a tutti di partecipare al concorso. Serve infatti solamente compilare una schedina scegliendo 12 numeri compresi tra 1 e 90 al costo di 5 euro. Si dovrà poi attendere l’estrazione finale per scoprire i propri numeri corrispondano ai “6” vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione mercoledì 6 settembre 2023: la combinazione

L’estrazione del gioco SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico ed è possibile seguirla nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. L’estrazione è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. Ci sono infatti specifiche macchine estrattrici certificate, che ogni mercoledì, alle 20.00, estraggono i numeri vincenti. Una Commissione ministeriale vigilia sull’estrazione, assicurandosi che sia corretta.

SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi/ Estrazione di mercoledì 30 agosto 2023: top combinazione

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Questa nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si svolgerà come tutte le settimane il mercoledì alle ore 20. Oggi, 30 agosto 2023 (concorso 235/2023), riuscirà qualche fortunato a portare a casa il maxi montepremi? Ogni mercoledì è tanta l’attesa per la scoperta dei numeri vincenti e per capire se si rientri tra i fortunati vincitori. I premi che questo gioco mette in palio sono molti.

Nel gioco n. 236 della scorsa settimana, del 6 settembre 2023, i numeri vincenti erano i seguenti: 5, 15, 43, 49, 67 e 70. Nessuno ha indovinato i punti 6 ma in 3 hanno messo a punto la vincita da 5 numeri, ottenendo 1.678,11 €. In questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 8.911 vincite, per un totale di 148.006 €

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 23 agosto 2023

SiVinceTutto Superenalotto n. 237 del 13/09/2023

Combinazione vincente

–



(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











© RIPRODUZIONE RISERVATA