SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, mercoledì 19 luglio: i numeri vincenti

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Ultimi istanti di attesa prima di poter assistere all’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 26 luglio 2023. Si tratta del concorso 230/2023 e scopriremo la combinazione fortunata soltanto alle ore 20, un orario che ben conoscono i giocatori più affezionati e che potrebbe emozionare quelli che sono meno avvezzi a gestire l’attesa.

Manca quindi sempre meno al momento in cui la Dea Bendata poserà la mano su alcuni numeri vincenti e, forse, incoronerà un fortunato vincitore che si sarà dimostrato capace di acchiappare lo sfuggente “6”. Nel frattempo, anche per avere un’idea dell’entità dei premi in denaro che si possono vincere, dedichiamoci a riepilogare che cos’è successo durante il concorso della settimana scorsa. La combinazione vincente di mercoledì 19 luglio era stata: 26 – 30 – 41 – 50 – 60 – 84 e ha visto la realizzazione di 7.137 vincite, per un totale di 144.827 euro. Nel dettaglio, 2 fortunati scommettitori hanno azzeccati i “punti 5” e hanno quindi potuto tornare a casa con 2.462 euro in più in tasca. Sono stati invece 81 i “punti 4” da 146 euro, poi ancora 968 “punti 3” da 54 euro e 6.086 “punti 2” da 12 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Prima di immergerci nell’attesa dell’estrazione di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, riepiloghiamo velocemente le regole del SiVinceTutto Superenalotto. Per partecipare non occorre altro che compilare una schedina con 12 numeri compresi tra 1 e 90. Il costo per giocare è pari a 5 euro. Una volta fatta la vostra scelta, dovreste attendere fino alle ore 20 di stasera per scoprire se le vostre intuizioni si sono rivelate corrette o se la vostra combinazione preferita non si è rivelata essere quella vincente di oggi.

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico e avviene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. Si tratta di una procedura realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia, che si serve di apposite macchine estrattrici certificate. L’estrazione ha luogo ogni mercoledì alle 20.00. Come garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Per ogni dubbio o curiosità, il regolamento di gioco si trova nella sezione regolamenti del sito.

SiVinceTutto Superenalotto n. 230 del 26/07/2023

Combinazione vincente

