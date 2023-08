SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, mercoledì 30 agosto: i numeri vincenti

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Anche oggi, mercoledì 30 agosto 2023, l’appuntamento è con il SiVinceTutto Superenalotto. Ricordiamo che le regole sono molto semplici e consentono a tutti di partecipare al concorso: basta compilare una schedina con una selezione di 12 numeri compresi tra 1 e 90 al costo di 5 euro. Basterà poi aspettare solamente l’estrazione per scoprire i propri numeri corrispondano ai “6” vincenti.

Ricordiamo inoltre che l’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico e si potrà seguire presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. L’estrazione è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa: grazie a specifiche macchine estrattrici certificate, una volta a settimana, il mercoledì, alle 20.00, avviene l’estrazione. Una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco vigilia sull’estrazione, assicurandosi che sia corretta.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Ricordiamo che anche questa nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si svolgerà, come sempre, il mercoledì della alle ore 20. Oggi, 30 agosto 2023 (concorso 235/2023), riuscirà qualche fortunato a portare a casa il maxi montepremi? Come ogni mercoledì c’è attesa per scoprire i numeri vincenti e capire se l’appuntamento con la sorte sia stato proficuo. I premi che questo gioco mette in palio sono molto ambiti. Vediamo nel frattempo anche cosa è successo nell’ultima estrazione, quella del 23 agosto 2023. In quell’occasione nessuno era riuscito a portare a casa il maxi montepremi, indovinando i sei numeri. In 4 però avevano indovinato 5 numeri, vincendo 1.143,07 € ciascuno. In totale, nell’ultima estrazione del SiVinceTutto, erano state realizzate 8.395 vincite, per un totale di 134.429 €

SiVinceTutto Superenalotto n. 235 del 30/08/2023

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











