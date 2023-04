SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 26 aprile (217/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, SI CERCA IL “SEI”

Una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si terrà, come di consueto per il mercoledì della settimana, questa sera, 16 aprile 2023 (concorso 217/2023). I giocatori di tutta Italia non vedono l’ora di scoprire quale sarà l’esito decretato dalla ruota della fortuna . I riconoscimenti di natura economica che questo gioco offre, d’altronde, sono ricchissimi nonché ambitissimi. È necessario però avere pazienza: fino alle 20.00, infatti, ci sarà tempo per scegliere i propri numeri e scommettere, soltanto dopo sarà tempo di conoscere i risultati del sorteggio.

In attesa degli sviluppi del concorso odierno, andiamo a vedere cosa è successo nel SiVinceTutto Superenalotto della scorsa settimana. Lo scorso 19 aprile 2023 i numeri vincenti erano stati questi: 5, 14, 34, 66, 68, 71. Non c’è stato tuttavia nessun “6”, a differenza di quanto era accaduto il 22 marzo scorso. Sono stati centrati però 2 punti “5” da 2.735,95 euro ciascuno; 114 punti “4” da 115,76 euro; 1.375 punti “3” da 42,72 euro e 8.156 punti “2” da 10,24 euro. Il montepremi in questo modo è arrivato a ben 160.938,00 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Prima di scoprire l’esito del concorso di oggi, mercoledì 26 aprile, 2023, andiamo a rispolverare quelle che sono le regole del SiVinceTutto Superenalotto. Partecipare è molto semplice. Tutto quello che bisogna fare è effettuare una schedina con una selezione di 12 numeri al costo di 5 euro. Dopo di ciò, non resterà altro che attendere di scoprire se saranno quelli che regaleranno la gloria e il montepremi. Oltre al ricercato “6” ci sono tanti premi minori da non sottovalutare.

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico. Si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. Il sorteggio avviene mediante apposite macchine estrattrici certificate una volta a settimana, il mercoledì, alle 20. A garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Per maggiori dettagli, il regolamento di gioco è disponibile nella sezione regolamenti del sito.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 26 APRILE 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











