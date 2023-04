SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 5 aprile (214/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, USCITO IL “SEI”

Manca davvero poco all’attesa estrazione del concorso SiVinceTutto Superenalotto, che ha luogo ogni mercoledì alle ore 20. Anche oggi 5 aprile ricomincia la caccia al “sei” che permetterà di portare a casa il premio più goloso di tutti, ma non bisogna dimenticare che le vincite in denaro arrivano già a partire da 2 numeri indovinati. Per partecipare al concorso, è sufficiente scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90. Per capire meglio come funziona questo gioco, andiamo subito a vedere che cosa è successo la volta scorsa.

Mercoledì 29 marzo 2023 si è tenuta la precedente estrazione del SiVinceTutto Superenalotto. La combinazione vincente è stata 7 – 12 – 20 – 64 – 68 – 69. Non è stato acchiappato nessun “sei”, in compenso venti persone hanno centrato il “cinque” portando a casa ciascuna 284,29 euro. 191 giocatori hanno azzeccato un “quattro” da 71,79 euro a testa, mentre sono stati 2.096 i punti “tre” del valore da 29,12 euro ciascuno. Infine, 10.212 punti “due” da 8,49 euro l’uno. In totale sono state realizzate 12.519 vincite per un importo complessivo pari a 167.133,09 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

SiVinceTutto Superenalotto, ecco tutto quello che bisogna sapere sull’estrazione di oggi, mercoledì 5 aprile 2023! Come anticipato prima, per partecipare occorre scegliere 12 numeri al costo di 5 euro, acchiappando la prima vincita con “due” dei numeri estratti fino al massimo con la combinazione dei “sei” numeri vincenti. Ora vediamo come si riscuotono i premi di questo gioco, ma prima una doverosa premessa: per poter incassare qualsiasi vincita è indispensabile conservare la ricevuta di gioco originale e integra.

Le vincite fino a 520 euro si possono ritirare in un qualsiasi Punto di Vendita Sisal oppure presso gli Uffici Premi di Sisal a Roma e Milano. Se invece parliamo di cifre comprese tra 520 euro e 5.200 euro, allora è possibile incassarla presso il Punto di Vendita che ha effettuato la convalida, presso i Punti Pagamento Premi e presso gli Uffici Premi di Sisal. Saliamo sempre più in alto e vediamo che cosa fare con le vincite tra 5.200 euro e 52.000 euro: in questo caso occorre recarsi presso i Punti Pagamenti Premi o presso gli Uffici Premi di Sisal. Se sarete tra i fortunatissimi a portare a casa più di 52.000 euro, infine, allora dovrete riscuotere il vostro premio presso gli Uffici Premi di Sisal a Roma o Milano.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 5 APRILE 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

