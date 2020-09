Skin e la compagna Ladyfag si sposano/ “Dopo 12 anni ho quello che ho sempre voluto”

Skin sta per realizzare il suo sogno d’amore dopo 12 anni di preparativi. Ad annunciare la grande novità è stata proprio l’artista 53enne che, su Instagram, ha pubblicato una bellissima foto in cui sorride mentre abbraccia la compagna, la performer canadese conosciuta con il nome di Ladyfag. Una foto di coppia in cui Skin e Ladyfag si stringono le mani mostrando gli anelli di fidanzamento e regalando un grandissimo sorriso a tutti i followers di Skin che si sono complimentati con la coppia. Fidanzate ufficialmente dopo anni di vita insieme, le due artiste sono pronte a pronunciare il fatidico sì. “Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo” , ha scritto Skin su Instagram.

SKIN SPOSA LA COMPAGNA LADY FAG: “PER ME SEI UNICA”

Skin non vede l’ora di sposare la compagna Lady Fag che, a sua volta, sui social, non nasconde il desiderio di convolare presto a giuste nozze con la cantante 53 enne. “Per me sei unica, ti amo anche io“, ha scritto la 44enne Rayne Baron, questo il nome di Ladyfag. La stessa foto pubblicata da Skin è stata poi pubblicata anche da Ladyfan che ha condiviso con i fans la gioia per l’imminente matrimonio con la compagna. “Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d’amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina”, ha scritto la performer canadese.





