Skin vittima di violenza a 16 anni/ “Non capivo si trattasse di relazione tossica”

Skin e la relazione con ex violento: lo struggente racconto

Skin, frontwoman degli Skunk Anansie, ha svelato un retroscena della sua adolescenza che l’ha segnata profondamente. La cantante canadese ha rivelato nel podcast Tim’s Listening Party condotto da Tim Burgees, di essere stata vittima di violenza da parte di un suo ex fidanzato.

All’epoca sedicenne, Skin racconta di non essersi subito resa conto della relazione tossica che stava vivendo: “Ero una ragazza cristiana di 16 anni, tranquilla e vulnerabile” esordisce la performer. La sua storia è iniziata quando, uscita dalla sua parrocchia, ha incrociato un ragazzo di 29 anni che le ha offerto un passaggio. Da quel momento è iniziato l’incubo per l’artista, vittima di abusi fisici: “In realtà non mi rendevo conto che si trattava di una relazione violenta. Non sapevo cosa fosse una relazione, pensavo fosse normale”. Skin ha troncato la relazione una volta approdata all’Università, scegliendo di non comunicare l’indirizzo al suo ex.

Skin: la presa di coscienza delle violenza subite

Skin, artista canadese, ha svelato di essere stata vittima di ripetute violenze da parte di un suo ex fidanzato. Ai microfoni del podcast Tim’s Listening Party condotto da Tim Burgees, la star ha svelato come sia riuscita a prendere coscienza di quello che le stava accadendo.

La cantautrice, durante il periodo universitario, è stata impegnata in un centro antiviolenza e iniziando ad ascoltare le varie testimonianze ha capito ogni cosa: “Oddio, è proprio quello che mi è successo”. E ancora: “Ricordo di essermi seduta con la mia nuova chitarra e di aver pensato a una volta in cui mi aveva colpito, e ho iniziato a piangere. Ricordo di aver pensato: ‘Debole come sono, non ho lacrime per te”. Oggi, Skin è sposata con la compagna Ladyfag la quale, lo scorso anno, ha dato alla luce la prima figlia della coppia: Lev Lylah.

