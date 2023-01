Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, l’offerta per strapparlo subito all’Inter

Calciomercato news, nuova offerta all’Inter per portare Skriniar al PSG

L’approdo di Milan Skriniar al PSG già entro la fine di questo gennaio di calciomercato rimane ancora possibile secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore. Secondo quanto riportato dalla stampa francese de L’Equipe, i parigini starebbero infatti valutando la possibilità di presentare all’Inter un’offerta per portare subito il centrale slovacco ai piedi della Tour Eiffel, permettendo così allo stesso tempo ai nerazzurri di non perderlo a parametro zero in estate. Recentemente lo stesso tecnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier in conferenza stampa non aveva voluto esprimersi riguardo alla possibile data di arrivo del calciatore nella sua squadra.

Calciomercato news, Milan Skriniar al PSG già entro la fine di gennaio

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG potrebbero dunque aumentare da qui a martedì, ultimo giorno ufficiale della sessione di trattative invernali. Stando a quanto rivelato da FcInter1908.it, i francesi sarebbero pronti ad offrire 10 milioni di euro per convincere i milanesi a lasciar partire il ventisettenne senza spingersi oltre questa cifra poichè già nel mirino della UEFA che starebbe monitorando la società verificando che le sue manovre rientrino nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. I lombardi chiederebbero però almeno 20 milioni di euro ed il nome caldo per rimpiazzare Skriniar nell’immediato sarebbe quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, già seguito in quest’ottica la scorsa estate.

Calciomercato news, Skriniar al PSG e chi lo sostituirebbe all’Inter

Lo sbarco di Skriniar al PSG forzerebbe l’Inter a tornare sul calciomercato per tutelare mister Inzaghi quantomeno dal punto di vista numerico. Detto di Milenkovic, gli obiettivi non mancano di certo per i nerazzurri che però avrebbero più facilità ad affrontare queste trattative in estate. L’olandese Schuurs del Torino e Giorgio Scalvini dell’Atalanta rimangono in cima alla lista di Marota ed Ausilio che non hanno in ogni caso scartato altri profili come quelli di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte e di Becao dell’Udinese.

