Sky e Dazn, programmazione prime 4 giornate Serie A 2023-2024/ Elenco completo delle partite

La Lega Serie A ha reso noto nelle scorse ore la programmazione delle prime quattro giornate del campionato di calcio 2023-2024 che ricordiamo, scatterà il prossimo weekend del 19-20 agosto. Nel dettaglio sono state ufficializzate le partite che saranno trasmesse su DAZN e quelle invece che verranno mostrate anche da Sky Sport. Ricordiamo che Sky detiene i diritti di tre gare, mentre sulla piattaforma streaming inglese vi sono tutte la partite di Serie A. Per quanto riguarda la prima giornata, su Sky trasmesse Inter-Monza, in programma sabato 19 agosto alle 20:45, quindi Lecce-Lazio (domenica 20 alle 20:45), e Torino-Cagliari, di scena lunedì 21 alle ore 18:30. Per la seconda giornata, invece, si parte con Frosinone-Atalanta, in programma su Sky Sport alle ore 18:30 di sabato 26 agosto. Toccherà quindi a Milan-Torino, di scena alle 20:45 di sabato 26 agosto, e Lazio-Genoa, trasmessa invece il 27 agosto, di domenica, sempre alle 20:45.

Per la terza giornata, Sky trasmetterà Bologna-Cagliari, in onda il 2 settembre, di sabato alle 18:30, quindi Atalanta-Monza delle ore 20:45 sempre di sabato e infine Empoli-Juventus, in programma domenica 3 alle 20:45. Infine la quarta giornata che giungerà dopo la pausa per le nazionali, e che vedrà su Sky Genoa-Napoli, ore 20:45 di sabato 16 settembre, quindi Cagliari-Udinese delle ore 12:30 di domenica 17 settembre e Hellas Verona-Bologna, in programma alle ore 20:45 il lunedì seguente. Di seguito l’elenco completo delle 4 giornate con i relativi canali DAZN o Sky, in cui verranno trasmesse tutte le partite.

SERIE A 2023-2024, SKY O DAZN? ECCO LE PRIME 4 GIORNATE AL COMPLETO

1ª GIORNATA

19/08/2023 Sabato 18.30 Empoli-Hellas Verona DAZN

19/08/2023 Sabato 18.30 Frosinone-Napoli DAZN

19/08/2023 Sabato 20.45 Genoa-Fiorentina DAZN

19/08/2023 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/Sky

20/08/2023 Domenica 18.30 Roma-Salernitana DAZN

20/08/2023 Domenica 18.30 Sassuolo-Atalanta DAZN

20/08/2023 Domenica 20.45 Lecce-Lazio DAZN/Sky

20/08/2023 Domenica 20.45 Udinese-Juventus DAZN

21/08/2023 Lunedì 18.30 Torino-Cagliari DAZN/Sky

21/08/2023 Lunedì 20.45 Bologna-Milan DAZN

2ª GIORNATA

26/08/2023 Sabato 18.30 Frosinone-Atalanta DAZN/Sky

26/08/2023 Sabato 18.30 Monza-Empoli DAZN

26/08/2023 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

26/08/2023 Sabato 20.45 Milan-Torino DAZN/Sky

27/08/2023 Domenica 18.30 Fiorentina-Lecce DAZN

27/08/2023 Domenica 18.30 Juventus-Bologna DAZN

27/08/2023 Domenica 20.45 Lazio-Genoa DAZN/Sky

27/08/2023 Domenica 20.45 Napoli-Sassuolo DAZN

28/08/2023 Lunedì 18.30 Salernitana-Udinese DAZN

28/08/2023 Lunedì 20.45 Cagliari-Inter DAZN

3ª GIORNATA

01/09/2023 Venerdì 18.30 Sassuolo-Hellas Verona DAZN

01/09/2023 Venerdì 20.45 Roma-Milan DAZN

02/09/2023 Sabato 18.30 Bologna-Cagliari DAZN/Sky

02/09/2023 Sabato 18.30 Udinese-Frosinone DAZN

02/09/2023 Sabato 20.45 Atalanta-Monza DAZN/Sky

02/09/2023 Sabato 20.45 Napoli-Lazio DAZN

03/09/2023 Domenica 18.30 Inter-Fiorentina DAZN

03/09/2023 Domenica 18.30 Torino-Genoa DAZN

03/09/2023 Domenica 20.45 Empoli-Juventus DAZN/Sky

03/09/2023 Domenica 20.45 Lecce-Salernitana DAZN

4ª GIORNATA

16/09/2023 Sabato 15.00 Juventus-Lazio DAZN

16/09/2023 Sabato 18.00 Inter-Milan DAZN

16/09/2023 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/Sky

17/09/2023 Domenica 12.30 Cagliari-Udinese DAZN/Sky

17/09/2023 Domenica 15.00 Frosinone-Sassuolo DAZN

17/09/2023 Domenica 15.00 Monza-Lecce DAZN

17/09/2023 Domenica 18.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

17/09/2023 Domenica 20.45 Roma-Empoli DAZN

18/09/2023 Lunedì 18.30 Salernitana-Torino DAZN

18/09/2023 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Bologna DAZN/Sky

