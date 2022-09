Skyscraper/ Su Italia 1 il film d’azione con Dwayne Johnson

Skyscraper, il film su Italia 1

Questa sera, domenica 25 settembre, alle ore 21.20 su Italia 1 andrà in onda il film “Skyscraper”, prodotto nel 2018 negli Stati Uniti d’America e diretto da Rawson Marshall Thurber. Nel cast sono da annoverare le presenze di Dwayne Johnson, Chin Han, Roland Moller e Neve Campbell.

Timetrip: Avventura nell'era vichinga/ Su Italia 1 il film di Mogens Hagedorn

Il regista Rawson Marshall Thurber aveva già diretto i film “Palle al balzo – Dodgeball”, “I misteri di Pittsburgh”, “Come ti spaccio la famiglia” e “Una spia e mezzo”. Nel 2021 ha diretto “Red Notice”, consolidando il sodalizio con Dwayne Johnson, dopo “Una spia e mezzo” e “Skyscraper”.

Papillon/ Su Rai 3 il film con Steve McQueen e Dustin Hoffman

Skyscraper, la trama del film

Il protagonista del film “Skyscraper” Will Ford, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Dieci anni prima ifallimento di una spedizione gli costò una gamba, compromettendo il suo futuro all’interno delle forze dell’ordine. Si prese cura di lui il chirurgo militare Sarah, con la quale instaura anche una relazione sentimentale dalla quale sono nate due bambine.

In vista di una nuova opportunità di collaborazione, tutta la famiglia si trasferisce ad Hong Kong per avere un colloquio con il ricco Zhao Ming Zhi, che ha bisogno della sua consulenza per uno dei suoi grattacieli Dopo aver ottenuto il lavoro, l’ex veterano viene infatti accusato senza prove evidenti di aver contribuito ad appiccare un incendio in uno degli ultimi piani dell’edificio mettendo a repentaglio la stabilità della struttura. Da questo momento in poi ha a disposizione pochissimo tempo per cercare di dimostrare non solo la sua innocenza, ma anche la sua lealtà. Will riuscirà non solo a trovare il reale colpevole ma anche a salvare la sua famiglia intrappolata al 96esimo piano.

MONSTER TRUCK/ Su Italia 1 il film con Lucas Till poco apprezzato dalla critica

© RIPRODUZIONE RISERVATA