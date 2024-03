SLAVIA PRAGA MILAN/ Formazioni, quote: stasera può toccare a Kjaer e Gabbia (Europa League, 14 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA MILAN: LA DIFESA

Studiando le probabili formazioni di Slavia Praga Milan, possiamo sicuramente notare come Stefano Pioli possa dirsi soddisfatto per il turnover che ora può operare in difesa. A lungo infatti il Milan ha avuto tanti difensori fuori dai giochi per infortunio, dovendo rinunciare contemporaneamente a Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori; adesso sono tornati tutti a disposizione e con loro anche Davide Calabria, che aveva mancato le ultime partite. A gennaio è tornato Matteo Gabbia che era in prestito, oggi bisogna valutare in che modo Pioli voglia sistemare la sua retroguardia: in campionato contro l’Empoli hanno giocato Thiaw e Tomori.

Alla Fortuna Arena contro lo Slavia Praga il Diavolo potrebbe invece presentarsi con Simon Kjaer e Gabbia a protezione di Maignan. Sulla destra invece è possibile l’avvicendamento tra Calabria e Alessandro Florenzi che tornerebbe titolare; a sinistra Theo Hernandez non ha praticamente alternative a meno di puntare sui giovani Bartesaghi o Alex Jimenez, reduci dal colpo di Youth League contro i pari età del Real Madrid che ha regalato la seconda Final Four consecutiva. Staremo a vedere allora come si sistemeranno i rossoneri… (agg. di Claudio Franceschini)

SLAVIA PRAGA MILAN: CHI GIOCA ALLA FORTUNA ARENA?

Le probabili formazioni di Slavia Praga Milan ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 14 marzo, presso la Fortuna Arena: il ritorno degli ottavi di Europa League 2023-2024 potrebbe consegnare un’altra soddisfazione ai rossoneri, che intanto arrivano a questo match dal secondo posto ottenuto in campionato, grazie alla vittoria di misura sull’Empoli. Un Milan che all’andata ha vinto 4-2, soffrendo più del dovuto e incassando due gol che potrebbero risultare sanguinosi: il pronostico è dalla sua parte, ma bisognerà tenere la concentrazione ai massimi livelli.

Adesso chiaramente vedremo anche in che modo Stefano Pioli sistemerà la sua squadra: nelle uscite più recenti l’allenatore parmense ha dato la sensazione di considerare l’Europa League un obiettivo primario e le scelte per giovedì sera dovrebbero essere derivate da questo pensiero. Scopriremo tutto tra poco, ma nel frattempo come sempre possiamo prenderci del tempo per fare le nostre valutazioni e ipotizzare appunto le decisioni da parte dei due tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Slavia Praga Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Slavia Praga Milan, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra ceca vi farebbe guadagnare 3,00 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,75 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione rossonera, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,15 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA MILAN

LE SCELTE DI TRPISOVSKY

Per Slavia Praga Milan va anche capito quale sarà il modulo utilizzato da Jindrich Trpisovsky: dovrebbe comunque trattarsi di un 4-2-3-1 nel quale sarà squalificato il terzino sinistro Malick Diouf (espulso all’andata), il suo posto lo prenderà quasi certamente Boril che è un centrale ma può adattarsi sulla corsia mancina. Sull’altro versante ci sarà Vicek, poi Zima e Holes saranno i centrali a protezione del portiere Stanek; per quanto riguarda la cerniera mediana non dovrebbero esserci sorprese con il liberiano Oscar (al secolo Murphy Dorley) che agirà in coppia con Masopust, davanti a loro la consueta linea dei trequartisti e qui forse c’è qualche punto di domanda in più, perché per esempio Jurasek reduce da una tripletta in campionato insidia la posizione di Doudera a destra, e allora uno dei due potrebbe essere dirottato a sinistra lasciando comunque in zona centrale Jurecka, che è il miglior realizzatore dello Slavia Praga. Come prima punta, ballottaggio tra Van Buren e Chytil: quest’ultimo, titolare a San Siro, potrebbe avere ancora la meglio.

LE MOSSE DI PIOLI

Il primo dato di cui parlare in Slavia Praga Milan, per i rossoneri, riguarda il fatto che contro l’Empoli Pioli ha lasciato fuori dagli undici titolari Rafael Leao e Giroud: entrambi sono destinati a rientrare nel 4-2-3-1, con Pulisic che dovrebbe essere confermato a destra e Loftus-Cheek che agirà sulla trequarti in posizione centrale. Altre modifiche possono arrivare in difesa, magari anche integralmente o quasi: Gabbia e Kjaer possono infatti sostituire Tomori e Thiaw, rientrati da poco e dunque non ancora al 100% della condizione, come coppia centrale a protezione di Maignan, a destra Calabria si gioca ancora il posto con Alessandro Florenzi mentre a sinistra è certo della maglia Theo Hernandez. Per quanto riguarda il centrocampo, si va verso la conferma di Reijnders che in questo modo ritroverà la continuità, al suo fianco tutto porta a pensare che Adli, molto più utilizzato in questa stagione e finalmente al centro del progetto, prenderà la maglia che domenica è stata di Bennacer, ma staremo a veder.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA MILAN: IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Zima, Holes, Boril; Oscar, Masopust; Jurasek, Jurecka, Doudera; Chytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











