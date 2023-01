SLAYERS/ Una commedia horror con grandi interpretazioni

Un film horror che strizza l’occhio alle giovani generazioni, con alcune intuizioni degne di nota e con interpretazioni di alto livello: Slayers di di K. Asher Levin rientra tra le pellicole dell’orrore più interessanti della passata stagione cinematografica ed è ora disponibile in DVD e in tutti i digital stores con Blue Swan.

SINOSSI – Elliot Jones è un uomo che ha fatto della ricerca del vampiro che ha ucciso sua figlia adolescente la missione della sua vita diventando uno spietato cacciatore di non morti. Finalmente ottiene la sua possibilità di vendetta quando sente che un gruppo di super influencers di internet è stato invitato nella villa di una misteriosa e solitaria miliardaria ad una serata di divertimento presso la sua dimora che in realtà nasconde un fine ben più tetro: un gioco al massacro in cui i giovani dovranno combattere per la propria vita all’interno di una supervilla degli orrori infestata da vampiri. Aiutato da una gamer esperta, il cacciatore di vampiri dovrà entrare nella villa e salvare la situazione.

K. Asher Levin e il co-sceneggiatore Zack Imbrogno hanno riorganizzato la mitologia vampiresca nell’era del live streaming. Slayers ha sì una trama concorta, la narrazione non è sempre fluida, ma ha un ritmo assolutamente intrigante. Commedia e paura si fondono nel migliore dei modi, catturando epoche diverse della cultura popolare. Ottimo lavoro dal punto di vista della costruzione dei personaggi, e ancora di più dal punto di vista visivo, con un’impostazione simile a quelle di Youtube e Twitch. Un’opera che riflette su vendetta, famiglia e popolarità social e lo fa senza fermarsi su pregiudizi. Infine, da evidenziare la solidità delle interpretazioni, a partire da Kara Hayward e Lydia Hearst.

