SLF al Radio Zeta Future Hits Live 2024/ Chi è la crew napoletana di Lele Blade e Vale Lambo

A calcare il palco del Centrale del Foro Italico per la terza edizione di Radio Zeta Future Hits Live, a Roma, ci saranno anche i SLF, il collettivo napoletano che comprende il meglio del rap partenopeo che si esibirà in quest’edizione 2024 del Festival della Generazione Z come vero e proprio alfiere della nuova musica, nella serata di venerdì 31 maggio.

Chi sono i SLF, nella line-up del Radio Zeta Future Hits Live

SLF è l’acronimo di Solo La Fam (famiglia), si tratta di un collettivo artistico di cui fanno parte alcuni tra i più apprezzati rapper del panorama napoletano: MV Killa (Marcello Valerio), Lele Blade (Alessandro Arena), Yung Snapp (Antonio Lago), Niko Beatz (Nicola Vignola) e Vale Lambo (Valerio Apice). I componenti, i cui anni di nascita sono compresi dall’86 al ’96, percorrono parallelamente anche la carriera solista vantando diverse collaborazioni con altri rapper affermati. Al loro attivo due album pubblicati: We the squad vol.1 e la relativa Summer edition che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni praticamente su qualsiasi piattaforma.

Il nuovo singolo, Replay: destinato a diventare un tormentone

Lo scorso 17 maggio è uscito su tutte le piattaforme di streaming musicali il loro ultimo singolo Replay, il brano ha tutte le premesse per diventare il tormentone che accompagnerà le giornate in spiaggia e caricherà di energia le lunghe notti della ormai imminente estate. Il singolo, che utilizza un campionamento della celebre I know you want me di Pitbull, segue, a distanza di pochi giorni, la proiezione nelle sale cinematografiche del film documentario Sarò con te, dedicato alla favolosa stagione calcistica 2022/2023 della SSC Napoli, di cui i SLF insieme a Geolier ne hanno firmato la colonna sonora. Gli ultimi concerti dal vivo del gruppo risalgono al 2023, al momento non sono previste nuove date per un prossimo tour.

Non sono molto attivi sui social sia come collettivo che singolarmente; ciascuno dei loro profili Instagram non arriva ai sessanta post, pubblicati in corrispondenza dei lanci dei nuovi brani. Nonostante questo sono molto seguiti e ascoltati dagli amanti dell’hip pop e, con il loro stile provocatorio e senza filtri, hanno a volte suscitato reazioni contrastanti come, ad esempio, nel video di Ready (in cui sono vestiti in abiti mimetici e imbracciano delle armi) sono accusati di possibile istigazione alla violenza.

Il video di Replay, nuovo brano dei SLF













