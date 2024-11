SLF, chi sono? Dalla collaborazione con Geolier alla hit estiva

C’è anche il collettivo SLF tra gli ospiti protagonisti di This is Me, il nuovo programma di Silvia Toffanin, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Ma chi sono questi artisti molto amati dal pubblico giovanile? Parliamo di MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Una Snapp e Niko Beatz, promesse del panorama musicale nostrano che vogliono lasciare il segno.

Agata, chi è e com'è morta mamma di Ada Alberti: il grave lutto/ "Ora sei guarita dalla malattia e libera"

E, sebbene siano solo agli inizi del loro percorso, hanno già firmato una hit estiva, pochi mesi fa, con Replay, che ha riscosso grande apprezzamento tra gli ascoltatori. Lo stesso si può dire di Sarò con te, il brano realizzato in collaborazione con il cantante partenopeo Geolier, una sorta di inno dedicato alla squadra del cuore, il Napoli, in occasione dello scudetto vinto nel 2023.

Tumore Emma Marrone, choc a This Is Me: "Ad Amici non l'ho detto a nessuno"/ "Solo Maria De Filippi sapeva"

SLF a This is Me: il collettivo partenopeo sbarca da Silvia Toffanin

Durante This is Me, la padrona di casa, Silvia Toffanin, dialogherà con tutto il collettivo SLF, ripercorrendo le tappe principali della carriera di MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Una Snapp e Niko Beatz. Un ruolo chiave nella loro crescita lo ha avuto Yung Snopp, produttore della crew, che ha sottolineato come il mix di stili e personalità diverse possa essere una scelta vincente. Così come la capacità, aggiungiamo noi, di integrare e valorizzare le diverse potenzialità artistiche.

“Credo che un produttore debba avere un approccio più matematico in certe occasioni. Un rapper può sapere scrivere benissimo ed essere fortissimo, tutto quello che vuoi, ma da produttore ho capito che ha senso anche incanalare bene tutte le idee, filtrarle verso quello che veramente si vuole ottenere”, ha dichiarato in un’intervista a Boh Magazine.

NOI E... 2024, EVENTO UNICEF CONDOTTO DA MARA VENIER: DIRETTA/ Apre le danze Riccardo Cocciante