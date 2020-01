Slimani all’Inter?/ Calciomercato, si cerca l’algerino ma affare difficile col Monaco

Il ds Marotta ieri ha dato per chiuso il calciomercato invernale dei nerazzurri, ma di fatto sta prendendo piede l’indiscrezione di mercato che vedrebbe Slimani vicino all’Inter proprio per la finestra di gennaio. Partito Politano in direzione Napoli, infatti la dirigenza nerazzurra vorrebbe fornire a Conte un aiuto extra per l’attacco del suo spogliatoio: smentita la pista Pandev, ecco che pare che sia l’algerino, ora con la maglia del Monaco, a rientrare nei possibili colpi in extremis dell’Inter. Il profilo è noto: parliamo di Islam Slimani, attaccante algerino classe 1988 di proprietà del Leicester, ma in stagione sotto le insegne del Monaco (con la formula del prestito). Per il bomber quest’anno si contano 13 presenze in Ligue 1 e 965 minuti di gioco, dove si aggiungono anche 7 assist vincenti e 7 gol.

SLIMANI ALL’INTER: AFFARE COMPLICATO CON IL MONACO

Tenuto conto che mancano circa una decida di ore alla chiusura della finestra di gennaio di calciomercato, ecco che il possibile approdo di Slimani all’Inter si annuncia come un affare parecchio complicato. Se per ottenere il Si del giocatore non ci vorrebbe molto, pure sarà difficile per la dirigenza nerazzurra trovare un accordo che soddisfi il Leicester (che detiene il cartellino del giocatore ) come il Monaco (club presso cui stagionando lo stesso algerino). Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello sport, pare che gli inglesi si racconterebbero di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni: vuole però di più il Monaco, che ha pagato 3 milioni la scorsa estate e dunque non accetterebbe meno di 2.5 milioni per cedere Slimani. Staremo a vedere.

